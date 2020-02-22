Легенда российской эстрады Алла Пугачева покрасовалась в эффектном светлом наряде рядом со своим супругом Максимом Галкиным

Как передает Politeka.net, фанаты артистки опубликовали в соцсети архивное фото, где Пугачева и Галкин любезничают за завтраком.

На снимке пара красуется у стола со всяческими вкусностями, в частности, Максим Галки сидит за столом. Перед ним на белой скатерти стоят тарелки с горячими блинчиками, которые комик очень любит, фруктами и другой едой. Супруги при этом нежно смотрят друг на друга.

Алла Борисовна предстала на снимке в платье с эллементами розового и белого цветов, а Галкин был в футболке и кофте.

Поклонникам звездной семьи кадр очень понравился, они пишут в адрес пары массу приятностей:

«Куколка, обожаю»

«Красивые»

«Глядя на вас, веришь в бесконечную любовь! Вот что вы делаете для людей!»

«… Обстановка домашняя, уютная! Всего вам самого доброго!»

Ранее мы сообщали, Пугачева огорошила признанием о пластических операциях в своей жизни. Несмотря на запреты медиков из-за сердца, артистка все же рисковала собственным здоровьем ради вечной молодости и красоты.

"Как никогда не делала?! (пластику, – прим. ред.) Я что сумасшедшая? Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки. Тут мне делали (показывает на лоб), и тут тоже (показывает на скулы)", – заявила примадонна.

Кроме операций Пугачева пользуется специальными кремами, которые ей привозят из Израиля.

По ее словам, у нее "порода хорошая", поэтому ей достаточно смешать витамин Е с теми кремами, наложить на шею и лицо, чтобы сохранять свежесть кожи.

Напомним, Пугачева раскрыла тайну, как хирурги перекроили ей лицо: "Делали операции на...".

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