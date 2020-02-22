Зірка шансону Любов Успенська звинуватила російську телеведучу Ксенію Собчак в тому, що вона скористалася проблемами в її родині заради хайпу

Про це Успенська написала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. За її словами, вона погодилася прийти на шоу до Ксенії Собчак в надії, що та дозволить їй розставити всі крапки в скандалі з її дочкою Тетяною Плаксіною. Але Собчак, за її словами, скористалася ситуацією і провернула все так, щоб було вигідно їй.

Успенська зазначила, що чекала розуміння з боку Собчак і була впевнена, що вона допоможе їй зупинити потік негативу в її адресу.

«Мати, жінка, дивиться в очі і погоджується допомогти у всьому по-людськи, нарешті розібратися, раптом перетворюється в холодну цинічну, безрозсудну, порожню ведучу шоу», - заявила Успенська.

За її словами, Собчак проводила шоу за своїм сценарієм, не давала нікому висловитися.

«Я тепер розумію, чому саме катафалк був весільною машиною цієї жінки – у ній мертве все», - підкреслила Успенська.

Зазначимо, що Собчак відреагувала на пост зірки. Вона написала, що вела себе як журналіст.

«Було тільки інтерв'ю з вами. І мої питання вам. Так, незручні, та неприємні. Ви просто прийшли щоб виглядати певним чином, і вам не сподобалося, що я витягла з вас те, що ви не хотіли розповідати», - зазначила ведуча.

Собчак пообіцяла, що не буде вирізати з програми все, що Успенська сказала по суті. Найімовірніше, мова йде про нове шоу Ксенії Собчак «Док-ток». Коли шоу з'явиться в ефірі на даний момент невідомо.

Нагадаємо, що в скандалі з дочкою Успенської спливли нові подробиці, мучила і обзивала: «Все почалося, коли..».

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