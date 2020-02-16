38-річна російська телеведуча Ксенія Собчак опублікувала фотожаби зі своїм зображенням

Артистка скористалася додатком, що використовує обличчя людини і підставляє його на різні відомі картини. Отримані знімки вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На першому фото Собчак зображена в образі матері з немовлям на руках. На другому – в ролі дівчини, а на третьому – в ролі чоловіка.

«Всім гарної неділі», - написала телеведуча під постом.

Шанувальникам сподобалися фотожаби з Собчак. За годину фото зібрали майже 30 тисяч лайків.

«Перше перевтілення прям йде», «Ну ви даєте Ксенія», «А що, дійсно схожа. Мені сподобався перший варіант - руська молодичка))», «У всіх ви серденько, нарядах гарні», «Бородуля себе в образі дворянок запостила, а Собчуля - селянок. Який іронічний світ», «Безстрашна Ксенія!», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Собчак розбурхала відвертим фото з подружками в День святого Валентина. Телеведуча опублікувала знімок зі співачкою Глюкозою і світською левицею Яною Расковаловою. Саме з ними Собчак відпочивала на Мальдівах. Дівчата зображені на пляжі топлес. З одягу на них тільки парео. Груди один одного дівчата прикривають руками.

«Відчайдушні і зневірені», - підписала Ксенія фотографію, яка миттєво викликала фурор в соцмережах.

Зазначимо, що Ксенія Собчак любить епатувати публіку. Нещодавно вона опублікувала фотографію з розпатланим волоссям без макіяжу. Дівчина записала відео, на якому вона слухає пісню «Технології» у машині. Телеведуча написала, що попри відсутність укладки та макіяжу відчуває себе щасливою.

Нагадаємо, що Ксенія Собчак шокувала видом без макіяжу, колишній чоловік не стримався: «На мужика схожа».

Як повідомляла Politeka, Ксенія Собчак після скандалу з голим фото вразила видом без силікону і уколів.

Також Politeka писала, що Ксенія Собчак показала маленькому синові недитячі розваги з подругами: "Тобі подобається?".