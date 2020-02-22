В субботу вечером, 22 февраля начался Нацотбор на Евровидение 2020, в финале которого может состояться уникальное выступление

Организаторы задуманного полностью не раскрывают, но фаворитка «гонки» исполнительница KRUTЬ готовит небольшой сюрприз для зрителей. Об этом одна из самых ярких участниц Нацотбора Марина Круть (KRUTЬ) рассказала в интервью "Новому каналу".

24-летняя бандуристка Марина Круть является одной из фавориток букмекеров - после первого полуфинала артистка получила 16 баллов (по 8 от зрителей и жюри). Так исполнительница решилась немного переиначить свою постановку на финальном выступлении по совету члена жюри Тины Кароль:

«Мы держим это в секрете. Кардинально ничего не изменится. Мы будем заполнять пустоту и создавать объем. Я считаю, что артист на такой сцене должен иметь столь огромную энергию, чтобы заполнять ею все без шоу-балета и декораций. Такова моя миссия. Она, прежде всего, духовная. Артист и энергия - это то же, что и вокал», - заявила музыкант и добавила, что Евровидение ее очень изменило и о благодарности своему партнеру также не забыла:

«...Поэтому не надо себя прятать за большими декорациями, придумывать историю с летающими бандурами. Если сам человек издает какие-то вибрации и эмоции, этого уже достаточно».

У организаторов номера Марины есть идея, чтобы на сцене был ее парень во время выступления бандуристки:

«Мой парень - музыкант. Но это под вопросом. Такой небольшой спойлер вам. По крайней мере, если он будет не на сцене, то останется в тылу, хейтеров успокаивать…». Известно, что избранник артистки живет в Канаде и у пары отношения на расстоянии, но несмотря на частую разлуку, говорит исполнительница, это тот вид отношений, о которых можно только мечтать:

«Он на самом деле отдал последнее, что у него было, чтобы у меня все было классно. Мой успех - это все из-за веры близких. Это очень помогает».

Круть также призналась, что перед финалом сделает себе пятую татуировку.

Расскажем немного об участниках. KRUTЬ – это псевдоним 23-летней Марины Круть из города Хмельницкий. Девушка представляет жанр инди-соул. В своих песнях KRUTЬ использует не только голос, но и бандуру. Она прославилась на вокальном шоу "Х-Фактор" и пробилась в финал. Для “Евровидения” Марина написала песню “99”. Она поет, что любой человек способен упасть, но есть много причин, чтобы снова встать на ноги и идти дальше.

Jerry Heil, она же – Яна Шемаева, 24-летняя девушка из Василькова Киевской области. Сначала выкладывала в сеть каверы на известные песни. Засветилась на шоу "Х-Фактор". Но настоящего успеха добилась в 2019 году, выпустив песню "Охрана отмєна". Название песни "Vegan" ("Веган") говорит само за себя. Интересный факт: 2020-й объявили годом веганов.

Go-A – киевская группа, которая собралась в 2012 году и выступает в жанре электрофолка. В нее входят вокалистка Катерина Павленко, гитарист Иван Григоряк, мультинструменталист Тарас Шевченко, Игорь Диденчук (играет на сопилке). По словам музыкантов, песня “Соловей” рассказывает о разном жизненном опыте и призывает сохранять оптимизм в любой ситуации. Особенно в амурных делах.

David Axelrod (Дэвид Аксельрод) – начал свою музыкальную карьеру, как Владимир Ткаченко. Но уже в зрелом возрасте официально сменил паспортные данные. Под таким псевдонимом он выступал в шоу “Голос країни”. До этого был финалистом проекта “Шанс”, участвовал в “Таврийских играх” и шоу “Х-Фактор”, где тоже дошел до финала. А в 2011 году занял третье место в другом шоу – “Танцы со звездами”. На Евровидение Аксельронд собирается повезти лирическую балладу "HORIZON". Он написал песню, когда узнал о беременности жены Алены Мозговой.

KHAYAT – Андрей Хаят, 22 года, родился в Знаменке на Кировоградщине. Музыкант выступает в жанре фольктроника. То есть, совмещает электронную музыку с украинскими этническими мелодиями. Андрей дошел до финала в девятом сезоне шоу “Голос країни”. В 2019-м он тоже участвовал в национальном отборе, но не прошел дальше полуфинал. Трек "Call for love" призывает не бояться любви, а принимать ее, как мощную силу, которая заставляет жизнь играть новыми красками.

TVORCHI. Тернопольский дуэт, в который вошли Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни. Ребята объединились в 2018 году и играют электронно-вокальную музыку. Группа выпустила два альбома: "The Parts" и "Disco Lights". По словам исполнителей, их конкурсная песня Bonfire поднимает экологические проблемы.

В этом году пройдет уже 65-й вокальный конкурс. Напомним, что в 2019 году в Тель-Авиве победил Дункан Лоуренс из Нидерландов. Он получил 492 балла за песню "Arcade". Поэтому Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме. 12 и 14 мая там проведут два полуфинала. А 16 мая состоится финал и весь мир узнает, кто же победитель.

В 2020-м году Евровидение пройдет под слоганом "Open Up", что в переводе с английского – "Откройся". Организаторы говорят, что участникам предстоит вложить собственный смысл в эту фразу. А самое главное – открыться слушателям.

В этом году в жюри сидят: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Именно от них зависят результаты отбора. Но, кроме судей, музыкантов оценивают еще и зрители. Они могут поддержать понравившегося исполнителя, отправив СМС. Ведущий – Сергей Притула.

Напомним, что жена финалиста Нацотбора на Евровидение ошарашила громким обвинением: «Шавки лают…».

Как сообщала Politeka, известный продюсер разнес финалистов Нацотбора на Евровидение: "Самодеятельность райцентра".

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