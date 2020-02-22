И это спустя все, что она о нем наговорила

Известную российскую певицу Любовь Успенскую обвинили в фиктивности брака с Александром Плаксиным, которого она долгие годы поливала грязью

Как сообщает Politeka, об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на свои источники.

«Пара поженилась в Лас-Вегасе, где, как известно, бракосочестание не имееет юридической силы. Влюбленные могут поехать в «город грехов» и стать там мужем и женой за 15 минут, имея при себе минимум документов и несколько долларов», - утверждает он.

Уточняется, что сама Успенская об этом якобы не знала.

«Возможно, у нее просто не хватило времени вдаваться в такие подробности. Им надо было зарегистрироваться также в другом штате Америки или России, тогда все было бы по-честному», - подчеркнул он.

Как известно, мужчина сейчас проживает в Соединенных Штатах. К нему после скандала с матерью переехала дочь. Во время проживания с женщиной, звезда обвиняла его в том, чтоей "не хотелось возвращаться домой".

Как сообщалось ранее, звезда шансона Любовь Успенская обвинила российскую телеведущую Ксению Собчак в том, что та воспользовалась проблемами в ее семье для хайпа.

Об этом Успенская написала на своей странице в Инстаграм. По ее словам, она согласилась прийти на шоу к Ксении Собчак в надежде, что та позволит ей расставить все точки в скандале с ее дочерью Татьяной Плаксиной. Но Собчак, по ее словам, воспользовалась ситуацией и провернула все так, чтобы было выгоднее ей.

Успенская отметила, что ждала понимания со стороны Собчак и была уверена, что она поможет ей остановить поток негатива в ее адрес.

«Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец- то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу», - заявила Успенская.

Напомним, что в скандале с дочерью Успенской всплыли новые подробности, мучила и обзывала: «Все началось, когда..».

Как сообщала Politeka, дочь Успенской заговорила о дьяволе, россияне напуганы: "Любу жалко...".

Также Politeka писала, что дочь Успенской напугала россиян неадекватной выходкой, видео облетело сеть: "под веществами?".