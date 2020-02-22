Звезда шансона Любовь Успенская обвинила российскую телеведущую Ксению Собчак в том, что та воспользовалась проблемами в ее семье для хайпа

Об этом Успенская написала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. По ее словам, она согласилась прийти на шоу к Ксении Собчак в надежде, что та позволит ей расставить все точки в скандале с ее дочерью Татьяной Плаксиной. Но Собчак, по ее словам, воспользовалась ситуацией и провернула все так, чтобы было выгоднее ей.

Успенская отметила, что ждала понимания со стороны Собчак и была уверена, что она поможет ей остановить поток негатива в ее адрес.

«Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец- то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу», - заявила Успенская.

По ее словам, Собчак проводила шоу по своему сценарию, не давала никому высказаться.

«Я теперь понимаю, почему именно катафалк был свадебной машиной этой женщины – в ней мертво все», - подчеркнула певица.

Отметим, что Собчак отреагировала на пост звезды. Она написала, что вела себя как журналист.

«Было только интервью с вами. И мои вопросы вам. Да, неудобные, да неприятные. Вы просто пришли чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать», - отметила ведущая.

Собчак пообещала, что не будет вырезать из программы все, что певица сказала. Вероятнее всего, речь идет о новом шоу Ксении Собчак «Док-ток». Когда шоу появится в эфире на данный момент неизвестно.

Напомним, что в скандале с дочерью Успенской всплыли новые подробности, мучила и обзывала: «Все началось, когда..».

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