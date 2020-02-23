Известная телеведущая Регина Тодоренко покрасовалась в домашней обстановке и частично раздетой

Звезда ТВ и сети сфотографировалась в рубахе оверсайз, с голыми ногами и сидя на полу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так на новом опубликованном кадре со сториз Регины она находилась в компании своей подруги: обе были одеты, условно говоря, по-домашнему и расположились посреди, вероятно, гостинной. На фото девушки занимаются непонятно чем: на ногах Регины видны какие-то пятна, а ее подружка, наверное, каким-то средством обрабатывала их. Во всяком случае, дама стояла на коленях и держала в руках какое-то средство, очень походящее на кисточку лака для ногтей:

"Устали девочки", - виднеется надпись поверх фото Тодоренко. Девушки-артистки при всем при этом в камеру не смотрели, а сосредоточили свои вгзляды на стройных ножках Регины.

Отметим, что возможности прокомментировать снимок у фанов звезды не было, но ранее они неоднократно отмечали в комментариях под публикациями телеведущей, как любят экс-ведущую "Орел и решка" и какая она невероятная красавица и умница.

Ранее мы сообщали, что Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром.

В этот раз Регина решила показать очередной кадр с отпуска, засветив стильный купальник перед поклонниками.

На новом снимке артистка позировала на фоне побережья, сидя возле прозрачной воды. На фоне белоснежного песка и практически прозрачной воды звезда выглядела особенно загоревшей.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

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