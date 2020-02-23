Тина Кароль сделала громкое заявление во время финала Нацотбора на Евровидение 2020

Украинская певица Тина Кароль, которой приписывали роман с молдавским исполнителем Даном Баланом, после выступления Дэвида Аксельрода сказала, что вышла бы за него замуж.

Как сообщает Politeka.net, видео на котором певица сделала признание появилось на Yotube-канале UA: Перший. (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Твой образ, твое перевоплощение... Ты кинул эту стойку, ты рвешь за свою любовь. Она твоя. Я бы вышла замуж за тебя. Это было примерно так. Я тут единственная девушка, на меня не просто сработало", - отметила Тина Кароль.

Также ранее сообщалось, что артист Дан Балан, который в составе жюри проекта "Голос країни", как и певица Тина Кароль, удивил публику грязными танцами.

Балан ошеломил нескромными телодвижениями, покорив, очевидно сердце блондинки Тины. В кадре певец встал рядом с судейским креслом и начал ритмично двигаться под музыку, виляя бедрами и тряся ягодицами. При этом чего только стоит мимика его лица!

Балан зажег не по-детски, огорошив коллегу Кароль. Та аж открыла рот от удивления и не могла никак отвести взгляд от этого шикарного зрелища.

Напомним, что Кароль поделилась кадром в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала в черном платье с неимоверно пленительным вырезом на груди.

Кароль немного нагнулась, сложив руки впереди, подчеркивая тем самым аппетитную зону декольте. От такого восхитительного зрелища можно получить переизбыток гормона счастья.

Напомним, Дан Балан заинтриговал посланием после "разоблачения" его молодой любовницы.

Как сообщала Politeka, Кароль после фото любовницы Дана Балана показала себя в неглиже.