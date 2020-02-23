Известная украинская певица Надя Дорофеева сверкнула роскошным телом в откровенном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«В бой», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на снимке Дорофеева позирует в боксерском наряде: шорты и короткий топ, который элегантно подчеркивает ее формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Крутая», «просто загляденье», «это бомба!», «вау, какие ножки», «ох, какая красота», «какая бомба», «Надя как всегда – на высоте», - пишут они.

Как сообщалось ранее, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает удивлять яркими и позитивными образами, показывая снимки в Инстаграм

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя пикантном виде..

Как известно, недавно Надя вернулась со своего отпуска, который провела со своим супругом Владимиром Дантесом. По возвращению из отпуска звезда уже успела удивить новой сменой имиджа.

Дело в том, что певица постригла волосы и перекрасила их в более глубокий и насыщенный цвет. К слову, поклонники довольно часто бурно реагируют на жаркие кадры звезды. Многие фанаты любят делиться архивными кадрами Нади, которые им больше всего и понравились. К примеру, несколько часов назад на фан-аккаунте появилось такое фото.

На старом кадре Надя позировала вместе с любимым супругом в милом и домашнем виде. При этом на довольно давнем фото артистка была еще с рыжеватыми волосами, чем немало порадовала поклонников.

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