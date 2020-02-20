Надя показала, как выглядела несколько лет назад вместе с супругом

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает удивлять яркими и позитивными образами, показывая снимки в Инстаграм

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя пикантном виде, пишет Politeka.

Как известно, недавно Надя вернулась со своего отпуска, который провела со своим супругом Владимиром Дантесом. По возвращению из отпуска звезда уже успела удивить новой сменой имиджа.

Дело в том, что певица постригла волосы и перекрасила их в более глубокий и насыщенный цвет. К слову, поклонники довольно часто бурно реагируют на жаркие кадры звезды. Многие фанаты любят делиться архивными кадрами Нади, которые им больше всего и понравились. К примеру, несколько часов назад на фан-аккаунте появилось такое фото.

На старом кадре Надя позировала вместе с любимым супругом в милом и домашнем виде. При этом на довольно давнем фото артистка была еще с рыжеватыми волосами, чем немало порадовала поклонников.

А немногим ранее Дантес рассказал, как радует свою жену Надежду Дорофееву. По словам артиста, в начале отношений они с Надей оставляли друг другу рисунки с письмами на небольшие праздники, а также покупали что-то экзотическое.

«Готовили праздничный ужин с чем-то непозволительно экзотическим...например, манго. Я помню те дни, когда поужинать в ресторане - было невероятно дорого. И один раз в месяц (это обычно было 5е число) мы себе это позволяли. Так было классно видеть друг друга счастливыми, так как это было что-то невероятное.. недосягаемое..», - вспоминает Дантес.

По его словам, им удалось сохранить эти чувства и продолжать радоваться подаркам друг друга, хоть они и стали более дорогими. Певец рассказал, что Надя часто дарит ему подарки, на которые ему всегда жалко денег. А он делает Наде подарки, с которыми она потом долгое время не может расстаться.

«Я рад, что у нас получилось и получается радоваться на каждом этапе нашей жизни. Радоваться абсолютно разным вещам. И заставляет нас работать все упорнее», - подвел итог артист.

Напомним, что игривая Дорофеева посветила упругими прелестями в смелом декольте

Politeka сообщала, что Дорофеева похвасталась прической в нежном образе

Также Politeka писала, что Дорофеева задрала платье, сверкнув прелестями перед Позитивом