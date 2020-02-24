Звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару отдыхает на Бали, откуда делится красивыми снимками

Украинская знаменитость порадовала поклонников фото, на котором позирует у волн, пишет Рoliteka.net.

Ирина позировала спиной к фотографу, похваставшись своим видом сзади. Изгибы тела не могут не завораживать. Видны тонкая талия красотки и ее упругая пятая точка. Вероятно, Ирина предстала перед подписчиками в платье, которое обтянуло ее стройную фигуру.

Спереди выглядывают нечто похожее на серые бусинки, а сзади можно разглядеть вырез.

Ирина распустила длинные белые волосы, которых тут же стал развеивать ветер. Она смотрела вперед. В общем, это фото - идеально.

За 40 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Класс👍", "Очень красиво!❤️❤️❤️❤️❤️", "Вы просто красотка 😅😘", "Крутоо💞😍😍😍🔥🔥🔥", "Ты супер😍😍😍", "Ты просто нереальная😍💗", "Хотела💖 бы я сейчас оказаться возле тебя", "Эх, Уайлдер...", "А вы когда то, слушали, Моргенштерна?)", "Как крутооо😍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару показала свои фрукты и красивые части тела.

Звезда позировала у бассейна с голубой водой, опустив в нее пяточку с салатовым педикюром.

Девушка похвасталась стройностью, а также ровным загаром. На красотке можно заметить черные трусики.

Напомним, Ирина Сопонару опубликовала в сториз фото, на котором предстала на лежаке с кофе и салатиком да так, что кроме стройных ножек, трусиков и татуировок знаменитости на животе более ничего видно не было.

Прокомментировать открыто кадры Ирины ее поклонники в этот раз возможности не имели, но ранее они неоднократно лестно высказывались в адрес стройной блондинки и писали, что она и артистка неплохая, и девушка очень привлекательная.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару позировала на пляже, демонстрируя подтянутую фигуру и упругие ягодицы. На девушке большие солнцезащитные очки, закрывающие половину лица, а из аксессуаров – три цепочки с подвесками.

В комментариях пользователи не поскупились на комплименты.

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