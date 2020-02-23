Известная украинская исполнительница Слава Каминская растрогала сеть словами о приключениях по пути к Харькову

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.

«Сегодня был нереально сложный день 🤦🏽‍♀️ Нервы у меня железные , но в какой-то момент я думала что просто расплачусь😭😩 ( в сторис коротко о моих перелетах). Дважды задержали рейс 🤦🏽‍♀️🛬 ещё и пересадка короткая😭🤦🏽‍♀️ Честно говоря пару раз мне казалось , что в Харьков придётся добираться оленях , но 🤞🏽... мир не без добрых людей🙌🏼 Меня реально от «оленей» спала стюардесса по имени Даниэла , Я полюбила австрийские авиалинии 🙏🏼 Человек с огромным сердцем ❤️ Долго писать , в сторис расскажу все подробней. Представьте как я обрадовалась , когда прилетела , чемодан на месте и в гримерке меня ждёт массаж 👌🏼🙌🏼 , который мне организовала подруга🙏🏼 Я люблю своих друзей! И люблю добрых людей! Сегодняшний день в очередной раз доказал мне , что таких много», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пользователи сети поспешили поддержать своего кумира.

«Вот это искренность! Вы хорошая, вот вам и воздалось», «Я очень рада за вас, слава богу добрались,,,на самом деле мир не без добрых людей», «ебе встречаются такие люди потому что ты сама такая! добрая, веселая, отзывчивая. Поэтому и хотят все вокруг тебе тоже сделать что то приятное, чувствуя невероятную энергетику и позитив», - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео.

В этот раз певица решила показать целую подборку кадров из отдыха, архивных видео, сделанных перед концертом, а также ролики с коллегой по группе. На представленной подборке Слава удивила дикими танцами и соблазнительными нарядами - от черного белья, до красного купальника.

Отметим, данную подборку в Инстаграм Слава представила, чтобы показать, как веселится под музыку своего друга:

«Новая песня моего любимого @arteminyan1 под которую хочется танцевать в любом виде и кондиции 🤣ссылка в сторис 😘», – пишет певица.

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

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