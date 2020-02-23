Поклонники звезды будут в восторге!

Известная украинская певица Оля Цибульская показала роскошное тело в прозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«На какие вопросы ты всегда отвечаешь «Да»? У меня это: давай убежим отсюда? Хочешь массаж? Будешь десерт?», - говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном снимке Цибульская позирует в прозрачном наряде, держа руками свою грудь. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«И я хочу массаж», «ого, какая крутая. Очень красивая», «красоточка», «вот это красота», «Олечка, вы прекрасны! Всегда на позитиве», «Оля, ты самая самая красивая и замечательная», «крутое платье», - пишут они.

Ранее мы писали, что певица Оля Цибульская похвасталась похудевшей фигурой в красивом платье. Артистка опубликовала в своем Инстаграм фото с известным телеведущим Григорием Решетником.

На снимке оба позировали в вечерних нарядах. В частности Оля выбрала черное длинное платье, которое обтянуло ее фигуру: тонкую талию, пышные грудь и бедра. Платье оголило красивые плечи звезды.

Завершили ее образ украшения в виде блестящих чокера и браслета, а также заколки.

Девушка улыбалась и смотрела в камеру. Ее макияж был с акцентом на глаза.

Позировали украинские знаменитости в ресторане.

Напомним, что Оля Цибульская рассказала о страшном предательстве в своей жизни: «Я была не готова».

Как сообщала Politeka, «Секс был»: Цибульская сделала признание о DZIDZIO.

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