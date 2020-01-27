Украинская певица Оля Цибульская похвасталась похудевшей фигурой в красивом платье

Артистка опубликовала в своем Инстаграм фото с известным телеведущим Григорием Решетником, пишет Рoliteka.net.

На снимке оба позировали в вечерних нарядах. В частности Оля выбрала черное длинное платье, которое обтянуло ее фигуру: тонкую талию, пышные грудь и бедра. Платье оголило красивые плечи звезды.

Завершили ее образ украшения в виде блестящих чокера и браслета, а также заколки.

Девушка улыбалась и смотрела в камеру. Ее макияж был с акцентом на глаза.

Позировали украинские знаменитости в ресторане.

"Кто лучшая пара в украинском шоу-бизнесе? ♥ ️⠀

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Нам с @grisha_reshetnik очень хорошо вместе 🔥 Работать на сцене. Потому что он, хоть и символ слова «Холостяк», но давно и счастливо женат. Я кайфую от его шикарной @kristina_reshetnik и их отношений всегда - когда в кадре и когда # недляпрессы🙈 ⠀

А чьей любовью вдохновляешься ты? 💕", - написала Оля.

За 12 часов пост певицы собрал более 27 тысяч лайков и много комментариев.

"Красотка!!!", "Супер😙", "Очень шикарно выглядите🔥🔥🔥", "Бабкины, шуровы, решетник, федишин, мирошниченко, остапчук был те семьи кто долго вместе, вирастюк и тд👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "Няшки))😍👏👏", "Олечка, шикарная моя, красавица ❤️", "Боже какая красивая 😍😍😍😍", "Хорошие", "Тебя просто не узнать 🥰🥰", "Шикарные 👍🌹😍", "Я тоже вдохновляюсь их парой)) такие искренние) ❤️😘", "Богиня! ❤️" , "Не вдохновляюсь, а просто верю и болею. Каменских + Потап", "а для меня пример, это Маша Ефросинина с мужем !!!! Кайфую от их пары!", "Еще спрашиваешь конечно вы с мужем кто бы сомневался 🔥 ❤️🇺🇦 "," Оля, Вы здесь на себя не похожи. Однако, горжусь Вами, Вы хорошая, искренняя и целеустремленная личность. Как взять себя в руки и перестать жрать? "," Павел Зибров и Марина "," Просто вауууу🔥 🍬Красуня! "," Хорошая прическа "," Боже, Цибулькая, вас и не узнать 😍 такая секси 👍", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Оля призналась, что благодаря помощи специалистов скнула 10 килограмм.

Напомним, что Оля Цибульская рассказала о страшном предательстве в своей жизни: «Я была не готова».

Как сообщала Politeka, «Секс был»: Цибульская сделала признание о DZIDZIO.

Напомним также, что Цибульская показала, как выглядела в детстве: "мимиметр зашкаливает"