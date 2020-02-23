Украинская певица Джамала опубликовала серию снимков в ярком образе с Нацотбора на Евровидение

Фотографии артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Певица рассказала, что только вернулась с финала украинского Нацотбора на песенный конкурс Евровидение.

«Конкурсы - это безумно сложно для всех! А я была уже в разных ипостасях - и конкурсанткой, и членом жюри, и приглашенной исполнительницей», - отметила Джамала.

По ее словам, выступать в прямом эфире очень тяжело, это безумное напряжение. Такое же напряжение царит за кулисами. Она отметила, что у нее есть свои предположения по поводу того, что происходило на конкурсе. Но она их озвучит позже.

Пост певицы собрал более 12 тысяч лайков. Поклонники хвалят внешний вид артистки, а также ее песню, которую она презентовала на конкурсе.

«Прекрасний образ, Джа)», «Вы ЛУЧШАЯ! Всегда и при любых обстоятельствах», «Снова там всех уделала!) Очень круто. И красиваяяя!!! «, «Джа снова влюбила меня в свой голос. Опять мурахи», «Волшебный образ. Нежный. Поющая Мадонна», - пишут фолловеры.

Напомним, что Джамала презентовала новую песню «Жали» во время финала Нацотбора. Ранее, как известно, певица была членом жюри Нацотбора. Теперь ее место в судейском кресле заняла Тина Кароль.

Ранее мы писали, что Джамала вышла в люди в весьма странном наряде. Она надела большой пиджак с громоздкими плечами. Он оказался настолько длинным, что прикрыл одежду певицы, оставив голыми ноги в черных колготках. Учитывая, что артистка уже сообщила о своей беременности, поклонники не оценили такой экспериментальный лук. Волосы певицы тоже выглядели странно – как будто Джамала забыла их уложить после мытья головы.

Напомним, что беременная Джамала накануне Евровидения озадачила образом в леопардовом платье: «Вот это мамочка…».

Как сообщала Politeka, Джамала надела откровенное платье, засветив округлившиеся формы: «Ну дает!».

Также Politeka писала, что Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность: "Нет, я не...".