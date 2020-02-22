Українська співачка Джамала показала новий лук в леопардовому принті

Серію нових знімків артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Джамала виклала три фотографії, на яких вона одягнена в сукню з леопардовим принтом. Зверху співачка накинула шубку такого ж забарвлення. Джамала стоїть у полі. Таким чином колір її одягу гармонує з кольором підсохлої трави.

«Дуже рада, що зможу представити свою нову пісню «Жалі» у фіналі Національного відбору на Євробачення. Це буде телевізійна прем'єра!», - написала Джамала під фото.

Вона зазначила, що вже втретє презентує нові пісні під час Нацвідбору. Це, за її словами, стало доброю традицією. Шанувальникам дуже сильно сподобався новий образ артистки. За дві години вони залишили під постом більше семи тисяч лайків.

«Тигрові принти - це мастхев цього сезону. Дуже стільовий і шикардосовский лук!», «Клеопатра», «Фото класні! Ви, як леопард, що зачаївся в заростях!», «Джамала ти просто неперевершена. дуже люблю тебе», «Як вам підходять такі кольори! Такий гарний смак», - пишуть захоплені фанати.

Нагадаємо, що нещодавно Джамала оголосила, що вагітна другою дитиною. За її словами, чоловік дуже зрадів цій звістці, але попросив її сходити в лікарню, щоб підтвердити результат тесту.

Раніше ми писали, що Джамала опублікувала на своїй сторінці фотографії з концерту в Одесі. На фото вже видно кругленький живіт артистки. На знімках співачка позує у блискучій сукні з глибоким декольте. Зверху сукні Джамала наділу блискучу накидку.

«Одеса! Казала, що ваше місто робить особливим не море, не смачна їжа, не шарм вулиць і будинків, а саме люди! Або мені так пощастило з вами? Дякуємо за теплу зустріч! За подарунки! За квіти!», - написала артистка.

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