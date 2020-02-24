Известная украинская певица Гайтана опубликовала новый пост в Инстаграм, на котором предстала в откровенном топе

Красотка решила удивить своих поклонников фото с оружием, пишет Рoliteka.net. Звезда предстала в топе, состоящем из двух светлых цветов.

Наряд держался на двух тоненьких лямках. Из-за глубокого декольте выделилась пышная грудь артистки. Казалось вот-вот и прелести сейчас покажутся из топа.

Кудрявые волосы, зачесанные наверх придали образу некого ретро. Гайтана смотрела в камеру и улыбалась. Глаза выделялись на лице из-за темных теней и черного карандаша.

В руках красотка держала револьвер.

"Нечем заняться на этих выходных? Как насчёт того, чтобы пострелять лучами своей любви ?😎🖤", "Ну, ничего себе!", - подписала снимок артистка.

За день пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.

"Вам очень идёт эта прическа!!! Супер!👌", "Не вариант", "Красиво", - написали пользователи сети.

Отметим, сейчас на страницу Гайтаны подписаны почти 70 тысяч человек.

Напомним, Гайтана позировала на видео в белом платье или юбке и блузке. При этом на ней был красный корсет.

Волосы в этот раз певица решила оставить распущенными. Рядом с артисткой находилась другая девушка, которая ей подпевала. На фоне можно увидеть картину на стене.

"Снимаем юбку", коротко подписала ролик Гайтана.

Ранее мы писали, что Гайтана предстала в синих штанах, прозрачной майке и синем топе позирует вместе с незнакомцем, который нарядился в костюм птицы.

Артистка сверкала от счастья, а человек-птица показывает жестом, что желательно хранить молчание.

Ранее сообщалось, что Гайтана позировала в коротком платье выше колена.

Зона декольте была почти закрыта, но можно заметить, что певица без белья. Волосы в этот раз артистка решила собрать в хвост.

Она предстала рядом со столом и оперлась об тумбочку. На фоне можно увидеть зеркала.

Напомним также, что Гайтана была в белом откровенном топе и черном низе.

Певица показала себя с распущенными волосами и стояла, скорее всего, за каким-то тренажером, подняв большой палец вверх. На фоне можно увидеть окно с комнатными цветами.

Напомним, Гайтана ошарашила кардинальной сменой имиджа, кадры облетели сеть

А еще Politeka писала, что Гайтана засветила аппетитные формы в черном мини-топе

Также Politeka сообщала, что Гайтана в мини-платье показала, чем ее наградила природа