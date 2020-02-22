Фахівець з VIP-знайомств Петро Лістерман зізнався, що шукав для російської телеведучої Ксенії Собчак нареченого по замовленню її колишнього коханого

Про це чоловік розповів в інтерв'ю російським ЗМІ. За його словами, успішний пітерський бізнесмен В'ячеслав Лейбман, у якого був роман з Собчак, попросив його знайомити її з чоловіками.

Лістерман зазначив, що Лейбман нібито заявив йому, що не хоче одружуватися на «доньці колишнього мера», тому що розлюбив її. «Вона занадто розумна для мене», - заявив бізнесмен. Лістерман розповідає, що він хотів позбутися Собчак без скандалу, тому платив гроші за звідництво.

Ксенія Собчак

Як з'ясували журналісти, Петро Лістерман отримав гідну оплату за те, що познайомив Собчак з Леонідом Нерушенком, солістом популярної групи «Динаміт». Крім цього, він допоміг Собчак завести потрібні знайомства в Москві, куди ще невідома Собчак переїхала з Пітера. До речі, бізнесмен спочатку поїхав за своєю коханою в столицю.

«Я возив Ксенію по Москві, показував місто. Я вже був великий і знайомив з мужиками. Якось сіли в ресторані, приходить Леонід з групи «Динаміт». Познайомив їх, у них любов божевільна почалася», - заявив Лістерман.

Чоловік зазначив, що Собчак легко зачаровувала чоловіків, а коли стала популярною, сама підкидала йому інформацію про багатих чоловіках.

Собчак

До речі, саме бізнесмен В'ячеслав Лейбман став причиною конфлікту Ксенії Собчак і Анастасії Волочкової. Собчак впевнена, що Волочкова вкрала у неї багатого чоловіка. У Лейбмана дійсно був нетривалий роман з Волочковою, але нічим серйозним він не закінчився. Ця ситуація поклала початок багаторічній ворожнечі між зірками.

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