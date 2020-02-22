Фахівець з VIP-знайомств Петро Лістерман зізнався, що шукав для російської телеведучої Ксенії Собчак нареченого по замовленню її колишнього коханого

Про це чоловік розповів в інтерв'ю російським ЗМІ. За його словами, успішний пітерський бізнесмен В'ячеслав Лейбман, у якого був роман з Собчак, попросив його знайомити її з чоловіками.

Лістерман зазначив, що Лейбман нібито заявив йому, що не хоче одружуватися на «доньці колишнього мера», тому що розлюбив її. «Вона занадто розумна для мене», - заявив бізнесмен. Лістерман розповідає, що він хотів позбутися Собчак без скандалу, тому платив гроші за звідництво.

Як з'ясували журналісти, Петро Лістерман отримав гідну оплату за те, що познайомив Собчак з Леонідом Нерушенком, солістом популярної групи «Динаміт». Крім цього, він допоміг Собчак завести потрібні знайомства в Москві, куди ще невідома Собчак переїхала з Пітера. До речі, бізнесмен спочатку поїхав за своєю коханою в столицю.

«Я возив Ксенію по Москві, показував місто. Я вже був великий і знайомив з мужиками. Якось сіли в ресторані, приходить Леонід з групи «Динаміт». Познайомив їх, у них любов божевільна почалася», - заявив Лістерман.

Чоловік зазначив, що Собчак легко зачаровувала чоловіків, а коли стала популярною, сама підкидала йому інформацію про багатих чоловіках.

До речі, саме бізнесмен В'ячеслав Лейбман став причиною конфлікту Ксенії Собчак і Анастасії Волочкової. Собчак впевнена, що Волочкова вкрала у неї багатого чоловіка. У Лейбмана дійсно був нетривалий роман з Волочковою, але нічим серйозним він не закінчився. Ця ситуація поклала початок багаторічній ворожнечі між зірками.

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