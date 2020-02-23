31-летняя вокалистка группы Gо-A, ставшей победителем в финале Нацотбора на "Евровидение 2020", сразила наповал ярким гримом и непревзойденным нарядом. Но как артистка выглядит в жизни?

Politeka.net решила собрать кадры с Екатериной Павленко, которыми девушка делится в соцсети и на которых выглядит максимально естественно. Певица отдает предпочтение коротким стрижкам и хипстерскому стилю, судя по всему, она не стесняется показывать себя без макияжа на фото.

Девушка много времени проводит с другими участниками коллектива. Так, на официальной страничке группы в Инстаграм музыканты делились снимками своей поездки в Польшу летом 2019 года. Катя выбирала образы "пацанки".

"Дякуємо за гостинність ресторану "Господа під зубрем". Прекрасне місце, чудові люди, дивовижний вечір! #go_а #iдиназвук #Poland", - говорится в подписи под фото.

Кроме того, в сети есть видео, как вокалистка Gо-A играет в боулинг, успешно сбив все кегли.

Напомним, группа Gо-A отправится в этом году представлять Украину в Нидерланды на песенном конкурсе "Евровидение". В составе коллектива кроме Кати, Тарас Шевченко (мультиинструменталист), Иван Григоряк (гитара) и Игорь Диденчук (сопилка). Впервые ребята собрались в 2012 году, а основателем группы стал Шевченко.

Катя Павленко родилась в городе Нежине Черниговской области. В школьные годы она училась в местной музыкальной школе на вокально-хоровом отделении. Пела в детском хоре "Сяйво". Занималась на инструментах - фортепиано и гитара.

В 2009 закончила Нежинское училище культуры и искусств имени Марии Заньковецкой по специальности дирижер народного хора (факультет - народный хор). Затем училась четыре года в Киевском национальном университете культуры и искусств на факультете "Музыкальное искусство" (специализация "фольклор"). В студенческие годы руководила ансамблем "Витинанка» и пела в ансамбле "Кралица".

В составе группы Gо-A выпустила один студийный альбом "Иди на звук» и несколько синглов.

Напомним, что жена финалиста Нацотбора на Евровидение ошарашила громким обвинением: «Шавки лают…».

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