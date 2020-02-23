37-летняя Анжелика Ревва, супруга российского комика Артура Пирожкова, без тени смущения обтянула упругие прелести и показала их на камеру

Как передает Politeka.net, красотка поделилась фото в своем микроблоге в Инстаграм. Она решила порадовать по случаю отмечаемого в РФ 23 февраля Дня защитника Отечества, не только своего мужа Александра Ревву (настоящее имя артиста), но и всех "мальчиков" в сети. Она так и подписала кадр: "С Праздником, Мальчики! 🎉 #пдыщ #23февРАля"

На черно-белом фото Анжелика предстала в блузе с вышивкой, главной изюминкой которой является сумасшедшее декольте, способное прозреть даже слепого, и джинсах с высокой талией, выгодно подчеркнувших ее бедра и плоский животик.

Ради горячего снимка красотка приняла соблазнительную позу, поставив одну руку на пояс, а другую закинув за голову. Идеальные укладка и макияж дополнили манящий образ.

Поклонники менее чем за сутки поставили почти 9000 "сердечек", оценив великодушный порыв Анжелики порадовать поклонников красотой своих безупречных форм.

"И тебе не скучать!"

"Красота и внимание — хороший подарок любимому мужчине💟 Александра поздравьте от нашей семьи с праздником🌹🌹🌹"

"Ослепительно красивая и невероятно милая ❤️🔥💐"

"Куколка шикарная красавица ❤️"

"Просто мечта"

Ранее мы сообщали, Анжелика похвасталась в сети своей 12-летней дочкой Алисой (это старшая из двух девочек, родившихся у пары). Красотка позировала в красном свитере.

Студийный снимок девочки, а также несколько кадров с бэкстейджа фотосъемок вызвали бурю восторга в комментариях: пользователи заметили ее выразительные глаза, длинные густые волосы и очаровательную улыбку.

"такая взрослая уже"; "Красавица"; "Папина копия"; "Молодчинка", - писали под фото.

Также мы рассказывали, супруга Пирожкова устроила жаркую фотосессию с мужем. По сюжету, она встречает на пороге своего возлюбленного в одном халатике. При этом сочные прелести Анжелики никого не могут оставить равнодушным.

Напомним, жена Артура Пирожкова без нижнего белья покрутилась перед камерой: "Давно не видел такой мощной..."

Также Politeka писала о топ самых горячих образов жены Артура Пирожкова в купальниках: "Фигурка огонь"