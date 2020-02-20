37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика Артура Пирожкова, растрогала публику, выставив напоказ пламенные чувства к супругу

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм. Она устроила жаркую фотосессию с мужем Александром Реввой (настоящее имя артиста). В кадрах она предстала с распущенными волосами, в белом шелковом халате-рубашке, соблазнительно сверкая бедрами и соблазняя пленительными изгибами. Ее муж был в рубашке и рваных джинсах.

По сюжету, прекрасная Анжелика открывает двери "замка" и видит изумительного "принца" - между героями вспыхнула страсть.

На одном из фото парочка застыла в последний миг перед поцелуем, не на шутку взбудоражив поклонников.

"Погаснет свет, но глаза твои горят

Нам дела нет, что там люди говорят

Только на твоей орбите я нашёл свою обитель... #летимсомной 🤎", - нежно подписала фото Анжелика.

Разгоряченные фанаты засыпали супругов комплиментами.

"Боже 😍какие вы манящие 🤤😻"

"Вы просто огненные и страстные ❤️"

"На втором фото Сашка разборки чинит?😂😂❤️❤️❤️"

"Вы такие харизматичные, в вас столько 🔥🔥🔥 я бегаю под песни Артура ❤️❤️😂"

"Невероятные Вы!!! Невероятные фото!!! Просто Круть!!! 💣"

"Срочно надо фотосессию как У Саши и Анжелики😁Класс..."

Ранее мы сообщали, по версии российского глянца MODA topical супруги Ревва стали "Лучшей парой года" (конкурс проходил в период с февраля 2019 по февраль 2020). Анжелика не удержалась, чтобы не похвастастся наградой в Инстаграм. На фото девушка предстала в стильном топе, брюках с высокой талией и пиджаке чернго цвета. Ее муж щеголял также во всем черном. По всему видно, как они рады оценке судей журнала.

Также за них порадовались и многочисленные поклонники: "Ну наконец!!! Давно эта премия ваша должна быть🎉💞"; "А мы и не сомневались❤️"; "Конечно ,вы пара года !❤️ Я же говорю ,таким красивым вообще положен титул «лучшая пара во вселенной»♥️ "

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