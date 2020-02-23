Российская певица Алла Пугачева стала мамой во второй раз в 64 года, до сих пор публика обсуждает эту тему

Мальчика и девочку, Гарри и Лизу, родила суррогатная мать шесть лет назад, пишет Politeka.net. Примадонна призналась, что еще несколько лет назад заморозила свои яйцеклетки, благодаря которым и появились на свет родные малыши.

Однако не все пользователи сети верят в эту историю и каждый раз всматриваются в фото звезды и ее малышки. Люди пишут, что Лиза совсем не похожа на мать.

Так, в Инстаграм в одной из групп создали пост, где разместили фото Аллы Борисовны и ее дочери рядом.

"Алла Пугачева и ее младшая дочь Елизавета 😍 Определенно есть сходство 🙌🏻 Согласны?", - написали авторы публикации, под которой за два дня собралось много комментариев.

Большинство пользователей сети считают, что на самом деле Лиза совершенно не такая, как ее мама.

"Совершенно ничего общего, без обид", "Не согласна совсем! Сходство с мамой у Кристины а эта девочка совсем не дочь пугачевой", "Почему она должна быть похожа ?? Это не ее дочь", "это не её родные дети(", "Задолбали уже с этими сходствами", "По-моему нет , она совсем другая", "Реально не похожи", "С чего они будут похоже", "Не похожи. Разве в этом суть? Алла мама, Лиза дочь. Что ещё нужно. Даже,если клетки были не Аллы. Какое это имеет значение. Они - мама и дочка!", "Вообще ничего общего!", "У Пугачёвой давно лицо перекроено , сравнивать надо с фотками в молодом возрасте, там где она стоит конопатая с косичками", "Не смешите", "Надо сравнивать детскую с детской Аллы❗️У неё сдесь столько операций", "Но на этой фотографии у Пугачевой всё искусственное; макияж 💄 прочее", "Нет совершенно ничего общего", "Так они же мама и дочь, конечно, похожи💝", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла Пугачева покрасовалась в эффектном светлом наряде рядом со своим супругом Максимом Галкиным.

Пара нежно смотрела друг на друга. Алла Борисовна предстала на снимке в платье с эллементами розового и белого цветов, а Галкин был в футболке и кофте.

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