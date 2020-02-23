Российская певица Алла Пугачева стала мамой во второй раз в 64 года, до сих пор публика обсуждает эту тему
Мальчика и девочку, Гарри и Лизу, родила суррогатная мать шесть лет назад, пишет Politeka.net. Примадонна призналась, что еще несколько лет назад заморозила свои яйцеклетки, благодаря которым и появились на свет родные малыши.
Однако не все пользователи сети верят в эту историю и каждый раз всматриваются в фото звезды и ее малышки. Люди пишут, что Лиза совсем не похожа на мать.
Так, в Инстаграм в одной из групп создали пост, где разместили фото Аллы Борисовны и ее дочери рядом.
"Алла Пугачева и ее младшая дочь Елизавета 😍 Определенно есть сходство 🙌🏻 Согласны?", - написали авторы публикации, под которой за два дня собралось много комментариев.
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Большинство пользователей сети считают, что на самом деле Лиза совершенно не такая, как ее мама.
"Совершенно ничего общего, без обид", "Не согласна совсем! Сходство с мамой у Кристины а эта девочка совсем не дочь пугачевой", "Почему она должна быть похожа ?? Это не ее дочь", "это не её родные дети(", "Задолбали уже с этими сходствами", "По-моему нет , она совсем другая", "Реально не похожи", "С чего они будут похоже", "Не похожи. Разве в этом суть? Алла мама, Лиза дочь. Что ещё нужно. Даже,если клетки были не Аллы. Какое это имеет значение. Они - мама и дочка!", "Вообще ничего общего!", "У Пугачёвой давно лицо перекроено , сравнивать надо с фотками в молодом возрасте, там где она стоит конопатая с косичками", "Не смешите", "Надо сравнивать детскую с детской Аллы❗️У неё сдесь столько операций", "Но на этой фотографии у Пугачевой всё искусственное; макияж 💄 прочее", "Нет совершенно ничего общего", "Так они же мама и дочь, конечно, похожи💝", - написали пользователи сети.
Напомним, Алла Пугачева покрасовалась в эффектном светлом наряде рядом со своим супругом Максимом Галкиным.
Пара нежно смотрела друг на друга. Алла Борисовна предстала на снимке в платье с эллементами розового и белого цветов, а Галкин был в футболке и кофте.
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