"Вот здесь она вроде как ничего, но видела ее в нашем городке..."

56-летняя российская певица Лолита Милявская никогда не стеснялась показывать себя такой, какая есть, без косметики или даже одежды

Как передает Politeka.net, артистка поделилась пикантным видео в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). В кадре Милявская предстала в белом сдельном купальнике с интересным принтом в виде цепочек, простоволосая и ненакрашенная. Певица сообщила, что за четыре часа до концерта заставила себя прийти полчасика поплавать в бассейне, чтобы потренировать дыхание.

"Я не люблю игры в здоровый образ жизни) ☝️Я прислушиваюсь к организму! Если он сказал: «Милявская, ты должна плавать через неХочу, иди! Тебе ещё Работать и Работать! 🤓✌️ С Удовольствием, ради Любимой Работы, подчиняюсь!!! 😘✌️❤️❤️", - написала артистка в соцсети.

Несмотря на бодрый голос Лолиты и улыбку, годы все же не пощадили звезду. Внимательные пользователи подметили, что у нее дряблые ноги, да и грудь не мешало бы приподнять.

"Вот здесь она вроде как ничего, но видела ее в нашем городке... с концертом прибыла...ооох... уставшая старая швабра.. простите но как есть"

"Как же заметно как мы девочки, женщины стареем..... и никуда от этого не деяться.....грустно становится."

"Лолита, с вашими деньгами, можно убрать живот и подтянуть грудь. Для себя, сделайте это."

Ранее мы сообщали, журналисты застали Лолиту врасплох с вопросом о ее разводе после концерта в Кремле, посвященного Дню всех влюбленных. Напомним, артистка переживает болезненное расставание с бизнесменом и спортсменом Дмитрием Ивановым. Звезда обвинила экс-супруга в психологическом насилии и изменах.

На вопрос журналиста о том, что бывший муж якобы давал ей опасные препараты, она ответила: "Я не готова говорить о разводе и уголовных делах на концерте. Мы с моим адвокатом сейчас готовим официальное заявление, скоро вы все узнаете".

Напомним, Лолита и Стивен Сигал: фото скандальной парочки облетело сеть, «разнесло до неузнаваемости».

Как сообщала Politeka, раздетую Лолиту на пляже перепутали с Волочковой.

Также Politeka писала, что Лолита сорвала собственное выступление, причина поражает.