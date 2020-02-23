Солистка звездного дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала интимные фото своей коллеги Виктории Смеюхи

Фото артистка запостила в сториз на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Судя по сториз звезд, им обеим делали массаж перед выступлением. Сначала Слава снимала, как делают массаж ей, после чего начала снимать Викторию. Когда девушка проводила камерой от головы до ног Смеюхи, нечаянно засветила «пятую точку» коллеги.

Отметим, что Слава подловила свою подругу в самый интересный момент, когда та была беспомощна и не смогла прикрыться. По сути, она ее подставила. Хотя, возможно, девушки специально провоцируют своих поклонников ради хайпа. Так как сториз нельзя комментировать, поклонники дуэта не смогли оставить свои комментарии под видео.

Ранее мы писали, что на фан-страничке группы «НеАнгелы» опубликовали горячий снимок ко Дню всех влюбленных. На фото Виктория Смеюха и Слава Каминская позируют в прозрачных нарядах, в одном белье, выставив напоказ роскошные формы.

Напомним, группа «НеАнгелы» была создана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Он решился на создание группы во время спада популярности группы «ВИА Гра», которая после бесчисленных смен солисток утратила свой колорит. Слава участвовала в проекте «Народный артист», а Виктория – в «Шансе». Вероятно, именно там на них и обратил внимание Никитин. Интересно, что обе девушки до «НеАнгелов» имели другие имена. Славу звали Ольга Кузнецова, а Викторию – Екатерина Смеюха.

Отметим, что группа довольна успешная, но звезд с неба не хватает. В 2016 году «НеАнгелы» принимали участие в Нацотборе на Евровидение, но набрать достаточного количества голосов для победы им не удалось. Особенность «НеАнгелов» - низкие голоса ее солисток.

Напомним, что Слава Каминская без штанов призналась, как развлекается с подругой: «Вот это искренность!».

Как сообщала Politeka, Слава Каминская в мрачном наряде обеспокоила сеть неожиданным заявлением: "На чудо не рассчитываю..".

Также Politeka писала, что Виктория Смеюха сверкнула идеальным телом на камеру, декольте впечатляет: «Огонь».