Відома українська виконавиця Слава Камінська зворушила мережу словами про пригоди по дорозі до Харкова

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.

«Сьогодні був нереально складний день 🤦🏽‍♀️ Нерви в мене не залізні , але в якийсь момент я думала що просто розплачуся😭😩 ( в сторіс коротко про моїх перельотах). Двічі затримали рейс 🤦🏽‍♀️🛬 ще й пересадка коротка😭🤦🏽‍♀️ Чесно кажучи пару разів мені здавалося , що в Харків доведеться добиратися оленях , але 🤞🏽... світ не без добрих людей🙌🏼 Мене реально від «оленів» спала стюардеса по імені Даніела , Я полюбила австрійські авіалінії 🙏🏼 Людина з величезним серцем ❤️ Довго писати , в сторіс розповім все докладніше. Уявіть як я зраділа , коли прилетіла , валізу на місці і в гримерці мене чекає масаж 👌🏼🙌🏼 , який мені організувала подруга🙏🏼 Я люблю своїх друзів! І люблю добрих людей! Сьогодні в черговий раз довів мені , що таких багато», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що користувачі мережі поспішили підтримати свого кумира.

«Ось це щирість! Ви хороша, ось вам і далося», «Я дуже рада за вас, слава богу добралися,,,насправді світ не без добрих людей», «ебе зустрічаються такі люди тому що ти сама така! добра, весела, чуйна. Тому й хочуть всі довкола тебе теж зробити щось приємне, відчуваючи неймовірну енергетику і позитив», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео.

цього разу співачка вирішила показати цілу добірку кадрів з відпочинку, архівних відео, зроблених перед концертом, а також ролики з колегою по групі. На представленій збірці Слава здивувала дикими танцями і спокусливими нарядами - від чорного білизни, до червоного купальника.

Зазначимо, дану підбірку в Instagram Слава представила, щоб показати, як веселиться під музику свого друга:

«Нова пісня мого улюбленого @arteminyan1 під яку хочеться танцювати в будь-якому вигляді і кондиції 🤣посилання в сторіс 😘», – пише співачка.

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