Известная украинская певица Анна Седокова показала новое селфи в Инстаграм

На фото Седокова позирует в желтом костюме, а под ним можно заметить маленький черный топ. Анна показала себя перед зеркалом и сделала селфи. На фоне можно увидеть диваны и столик, а также вешалку с вещами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить снимок или написать комментарии под ним. Все из-за того, что Седокова опубликовала его в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что известная певица Анна Седокова показала эффектные кадры со своего выступления.

На этот раз на своей странице в Instagram Анна, которая никогда не стеснялась своих аппетитных форм, выложила пикантные кадры, на них она сверкнула идеальными формами.

Так, на сей раз звезда предстала перед фанатами в алом обтягивающем полупрозрачном комбинезоне с блестками, который подчеркнул достоинства ее фигуры. Свой образ Седокова дополнила широкополой шляпкой, поясом, солнцезащитными очками и золотыми украшениями. В кадре Анна с алой помадой и распущенными по плечам волосами поет на сцене свои песни и соблазнительно двигается под ритм музыки.

Сообщалось, что знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом.

В этот раз артистка решила сразить стильным фото, сверкнув новой прической – множеством мелких косичек, дополняющий ее теплый и спортивный наряд. Похоже, перед очередным концертом певица решила похвастаться новым стилем перед камерой.

К слову, звезда знает, как правильно ухаживать за пышными локонами, и никакие перекрашивания и термоукладки не портят прическу поп-дивы. Ещё Анна часто меняет образы, удивляя фанатов, и постоянно использует для этого парики. Но и о своих волосах не забывает – и эксперименты эти никогда не остаются незамеченными.

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