Скандально-известная британская модель и актриса Кара Делевинь опубликовала снимок с 18-летней дочкой Синди Кроуфорд Кайей Гербер

Фотографию Делевинь запостила в сториз на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На первом снимке изображена сама Делевинь, а крупным планом запечатлена ее нога, переплетенная с другой ногой.

«Так счастлива, что мы нашли друг друга», - подписала фотографию Кара Делевинь.

На втором снимке видно что нога принадлежит дочке известной модели 1990-х годов Синди Кроуфорд, которая уже давно работает в модельном бизнесе. На снимке Кайя смеется над выходкой Делевинь. С первого взгляда кажется, что девушки просто пошутили, но третье фото озадачило поклонников. На нем Гербер сидит на полу и держится за ногу Кары Делевинь, которая сидит на кресле. Что означает этот жест моделей не совсем понятно, но ясно, что они очень сблизились.

Отметим, что Кара Делевинь известна своей нетрадиционной ориентацией. 27-летняя модель уже успела закрутить романы с множеством известных певиц, актрис и моделей.

Ранее мы писали, что Кайя Гребер пошла по стопам своей легендарной матери и тоже стала моделью. Девушка не стесняется публиковать откровенные снимки в своем микроблоге и часто появляется в сториз и постах у знаменитых подруг.

Недавно на церемонии награждения британской премии Fashion Awards 2019 Кайя появилась в одном лифчике и прозрачной белой юбке. Маленький лиф модели был украшен жемчужными деталями.

А на одном из последних фото для своего микроблога Гербер позировала в блестящем топе с телефоном-раскладушкой в стразиках. Поклонники юной звезды регулярно пишут в комментариях, что она сильно похожа на маму.

Напомним, что горячая дочь Синди Кроуфорд без стыда показала все, чем наградила ее природа: «Ну дает!».

Как сообщала Politeka, Кайя Гербер превзошла звездную мать, оголившись на подиуме: "Невероятно красивые...".

Также Politeka писала, что полуголая дочь Синди Кроуфорд потеряла стыд, показав себя без белья: "Мама одобряет?".