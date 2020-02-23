Скандально-известная британская модель и актриса Кара Делевинь опубликовала снимок с 18-летней дочкой Синди Кроуфорд Кайей Гербер
Фотографию Делевинь запостила в сториз на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На первом снимке изображена сама Делевинь, а крупным планом запечатлена ее нога, переплетенная с другой ногой.
«Так счастлива, что мы нашли друг друга», - подписала фотографию Кара Делевинь.
На втором снимке видно что нога принадлежит дочке известной модели 1990-х годов Синди Кроуфорд, которая уже давно работает в модельном бизнесе. На снимке Кайя смеется над выходкой Делевинь. С первого взгляда кажется, что девушки просто пошутили, но третье фото озадачило поклонников. На нем Гербер сидит на полу и держится за ногу Кары Делевинь, которая сидит на кресле. Что означает этот жест моделей не совсем понятно, но ясно, что они очень сблизились.
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Отметим, что Кара Делевинь известна своей нетрадиционной ориентацией. 27-летняя модель уже успела закрутить романы с множеством известных певиц, актрис и моделей.
Ранее мы писали, что Кайя Гребер пошла по стопам своей легендарной матери и тоже стала моделью. Девушка не стесняется публиковать откровенные снимки в своем микроблоге и часто появляется в сториз и постах у знаменитых подруг.
Недавно на церемонии награждения британской премии Fashion Awards 2019 Кайя появилась в одном лифчике и прозрачной белой юбке. Маленький лиф модели был украшен жемчужными деталями.
А на одном из последних фото для своего микроблога Гербер позировала в блестящем топе с телефоном-раскладушкой в стразиках. Поклонники юной звезды регулярно пишут в комментариях, что она сильно похожа на маму.
Напомним, что горячая дочь Синди Кроуфорд без стыда показала все, чем наградила ее природа: «Ну дает!».
Как сообщала Politeka, Кайя Гербер превзошла звездную мать, оголившись на подиуме: "Невероятно красивые...".
Также Politeka писала, что полуголая дочь Синди Кроуфорд потеряла стыд, показав себя без белья: "Мама одобряет?".