Дочка легендарної моделі 1990-х Сінді Кроуфорд Кайя Гербер разом зі своєю подругою, співачкою Шарлоттою Лоуренс влаштувала гарячу фотосесію

Фотографію на своїй сторінці в Instagram опублікувала Лоуренс, передає Рoliteka.net. На знімку дівчата сидять біля басейну в однакових купальниках і капелюшках. На фото прекрасно видно стрункі фігури юних красунь.

«Ох, як я люблю її», — підписала Лоуренс пост.

Зазначимо, що фото зірок зібрало майже 70 тисяч лайків. Шанувальники захоплені формами дівчат.

«Вау», «Досконалість!», «Красиві», «Дружини», «Хто матір, а хто дочка?», «Фото для папіка?», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що 18-річна Кайя Гербер пішла по стопах своєї легендарної матері і теж стала моделлю. Дівчина не соромиться публікувати відверті знімки в своєму мікроблозі. Вже сьогодні у неї безліч контрактів, вона бере участь у модних показах.

Раніше ми писали, що Кайя з'явилася на церемонії нагородження британської премії Fashion Awards 2019 в одному ліфчику і прозорій білій спідниці. Маленький ліф моделі був прикрашений перловими деталями. Її волосся було зачесане назад.

Зазначимо, що Кайя дуже схожа на свою зоряну мати. У мережі постійно порівнюють молоду Сінді з її донькою. На деяких знімках дівчинка дійсно сильно схожа на свою матір.

До речі, незважаючи на юний вік, Кайя вже давно займається модельною кар'єрою. Вона підкорила критиків на Паризькому тижні моди, де презентувала лінійку одягу Модного дому Chanel. Зазначимо, що під час показу з дівчиною стався конфуз. Напівпрозорий топ з рюшами задрався під час руху, в результаті чого через тонку прозору тканину було видно груди дівчини.

Нагадаємо, що дочка Сінді Кроуфорд перевершила зоряну мати, оголившись на подіумі: "Неймовірно красиві...".

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