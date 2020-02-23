Известная певица Эрика Герцег, солистка группы ВИА Гра, показала новый образ в Инстаграм

На фото Герцег позирует в черных штанах и топе. Волосы при этом у нее были распущены. Рядом стояли еще два человека, по бокам. Девушка Эрика обняла рукой. На фоне можно увидеть дверь, раковину и другие элементы интерьера ванной комнаты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под фото. Все из-за того, что Эрика опубликовала снимок в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что участница «ВИА Гры» Эрика Герцег готовится к свадьбе, несмотря на слухи о ее романе с продюсером музыкального коллектива Константином Меладзе.

Так еще 9 октября 2019 года Эрика проговорилась о том, что выходит замуж и рассказала, кто стал ее избранником. Жениха звезды «ВИА Гра» зовут Михаил, он бизнесмен. Известно, что предложение он сделал Эрике всего спустя месяц после знакомства. Сейчас пара живет вместе.

Сообщалось, что солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег, которую называют любовницей продюсера Константина Меладзе, поделилась любимым образом из клипа.

Тело девушки украшала сеточка, а грудь - пришитая к ней черная ленточка. Наряд идеально подчеркнул изгибы красотки. Она со страстью посмотрела в объектив, прикоснувшись руками к лицу.

Макияж Эрики был сделан с акцентом на глаза, черные стрелки с темными тенями подчеркнули их красоту.

"ЛюбоЛь #ЭрикаГерцег #ВИАГра #любимыекадры", - подписала снимок "любовница Меладзе".

Почти за сутки пост артистки собрал более 18 тысяч лайков и много комментариев.

"Идеальная⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️😉😉😉😉❤️❤️❤️❤️", "Фигурка- просто бомба💣 😍", "Когда премьера?!!!! Мы ждём от тебя песню 😭😭", "Оооохххх!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Эрика - это очень мощно! 🙏🏼".

Напомним, молодая "любовница" Меладзе засветила главную гордость в коротком топе

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