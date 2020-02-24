Мест у тренеров почти не осталось

В воскресенье, 23 февраля, прошел очередной выпуск шоу "Голос країни-10", который стал одним из самых ярких в этом сезоне. Чем же запомнился эфир, читайте далее

Одним из ярких исполнителей стал офицер ВСУ Василий Процюк, который попал в команду Тины Кароль, пишет Рoliteka.net. Мужчина приехал из села Большой Житин (Ровенская область). Он исполнил песню Сергея Бабкина "Пробач".

К слову, Тина Кароль стала единственной, кто развернул кресло. Певица сказала, что офицер исполнил песню до мурашек по коже. К тому же, по мнению Тины, Процюк спел чисто и интонационно.

"Не потеряли равновесия как офицер. Можно влюбиться в парня в форме"", - также сказала она.

Тина даже обняла участника, в это время Дан Балан, с котором артистке приписывают роман, пристально наблюдал за ситуацией, будто ревновал, но не сказал ни слова.

Удивление вызвало и появление на сцене радиоведущего "ХІТ FM", телеведущего и актера дубляжа Дениса Жупника. Он попал в команду Тины Кароль, благодаря песне Монатика "Жизнь поет".

Роман Клюба из Ивано-Франковска сумел развернуть кресла всех членов жюри. Его сильный баритон поразил звезд. Тина Кароль стала тренером парня.

Самой яркой исполнительницей стала дрэг-квин Влада Штерн, а именно - Владимир Митев в ее образе.

Мужчина спел арию Хабанера из оперы Кармен. Однако ни один из тренеров к нему так и не повернулся.

Вокалистка Мелен Пасса исполнила хит "Bring It Back" группы "Moloko" и сумела развернуть кресла всех членов жюри. Девушка выбрала команду Монатика.

Никита Ходос прибыл в Украину из Беларуси и сумел попасть в команду Монатика. Известно, что парень пел на улицах и выступал в ресторанах. Сейчас Ходос хочет начать новый этап в жизни, поэтому пришел на проект.

Голос вокалистки из Львова Ульяны Горбачевской покорил Тину Кароль. Участница изучает украинский фольклор и характерное пение у мастеров народного творчества.

Потап и Настя Каменских, а также Дмитрий Монатик закрыли свои команды. А вот у Тины Кароль осталось два места, у Дана Балана - пять. Также каждый тренер сможет взять себе экстра-участника. Борьба продолжается.

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