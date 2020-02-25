Многие артисты в силу своей занятости или возраста прибегают к помощи суррогатных матерей, чтобы завести детей

Politeka вспомнила, кто из украинских и российских звезд обращался за помощью к суррогатным матерям.

Самые известные дети на постсоветском пространстве, рожденные суррогатной матерью, это, безусловно, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Когда-то в интервью Алла Борисовна признавалась, что понимает желание Галкина иметь детей, поэтому наслаждается их отношениями, пока это возможно.

Позже у пары все же появились дети. Как рассказывал Максим Галкин, суррогатная мать не знала, для кого она вынашивает детей. Ее паре специально подобрали через агентство.

Дети звезд, двойняшки Лиза и Гарри, в свои 6 лет уже успели стать звездами Инстаграма. Галкин регулярно публикует видео, на котором они поют, танцуют, устраивают показы мод, занимаются спортом. Пугачева, похоже очень счастлива, что смогла познать позднее материнство.

Бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров, который так и не устроил свою личную жизнь, тоже прибег к услугам суррогатной матери. В 2012 году у него родилась дочка Алла-Виктория, а в 2013 году – сын Мартин.

Российский певец Сергей Лазарев, который долгое время встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой, после расставания со звездой тоже завел детей. У него есть сын Никита и дочка Анна, рождение которых он долгое время скрывал.

Украинская певица Ирина Билык в 1999 году родила сына Глеба, а в 2015 году воспользовалась услугами суррогатной матери. У Билык и ее возлюбленного Аслана Ахмадова родился сын Табриз. Как рассказывала Билык журналистам, врачи запретили ей рожать самой из-за перенесенной операции.

Напомним, что снимок матери детей Лазарева слили в сеть, неожиданные подробности: "она оказалась...".

А еще Politeka писала, что 6-летняя дочь Пугачевой поразила внешностью, фото говорят сами за себя: "Ничего общего!".

Также Politeka сообщала, что растрепанный Киркоров огорошил жарким снимком с Поляковой: "Невеста что ли".