Російський співак Філіп Кіркоров зустрівся з українською співачкою Олею Поляковою на шоу "Alegria" Цирку дю Солей

Як передає Politeka.net, артист поділився кадрами в своєму мікроблозі і в "сторіз" Instagram. Кіркоров випадково натрапив на Полякову перед початком виступу, і не зміг пройти повз. Як виявилося, зірки навіть сиділи поруч один з одним.

"І у нас все добре, Оля, так?" - сказав Кіркоров, ніжно обіймаючи співачку.

"Погода супер, діти здорові..", - кивала йому у відповідь Оля.

"Діти щасливі... і ми всім бажаємо щастя, гарного настрою і любові. Любіть один одного, життя прекрасне!", - підсумував Філіп.

Примітно, що знаменитості були на шоу разом з дітьми.

Коментуючі активно обговорюють фото, припускаючи, чи не наречену випадком знайшов собі Філіп?

"Король 👑 і Королева ночі 👏Чекаємо на фото! 👍"

"Вона крута 🤩"

"Такі класні!"

"Ви прям світитеся😀😀"

"Які чудові!)"

"Ах,Філіп, як багато красивих жінок оточує Вас!🤩"

"Наречена чтоль з'явилася"

Раніше ми повідомляли, користувачі розкритикували дітей Кіркорова. Зокрема, люди помітили, що його 8-річна дочка Алла-Вікторія рідко посміхається на знімках, якими артист ділиться в Instagram. Також дітей Філіпа часто порівнюють з двійнятами його колишньої Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна.

"Алла-Вікторія ніколи не посміхається чи що?"; "Всміхаються батьки , а не діти ..."; "У дітей не задоволені обличчя,особливо у дівчинки,рідко, коли вона радіє щиро,натягнута посмішка..."; "щось Алла-Вікторія весь час сумна! Немає в ній веселощів,задирки як у Лізи Галкіної! Ось вже світла душа! Диво!👍", - пишуть в коментарях.

Крім того, ми писали російський співак Микола Басков похвалився знімками фантастичної ночі з Кіркоровим. Вони разом виступали на ювілеї дружини мільярдера, власника компанії "Ташир" Самвела Карапетяна.

«Не вистачає Галкіна для повної краси»; «Дякую, Миколо, за чудове фото!!!»; «Хто тут кращий? вгадай! ну, звичайно, Микола! самий стильний, розумний, кльовий в піджаку новому концертному)», - пишуть під фото.

Нагадаємо, Кіркоров налякав фанів

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