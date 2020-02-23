Російська співачка Алла Пугачова стала мамою вдруге у 64 роки, досі публіка обговорює цю тему

Хлопчика і дівчинку, Гаррі і Лізу, народила сурогатна мати шість років тому, пише Politeka.net. Примадонна зізналася, що ще кілька років тому заморозила свої яйцеклітини, завдяки яким з'явилися на світ рідні малюки.

Проте не всі користувачі мережі вірять в цю історію і кожен раз вдивляються в фото зірки і її малятка. Люди пишуть, що Ліза зовсім не схожа на матір.

Так, в Instagram в одній з груп створили пост, де розмістили фото Алли Борисівни і її дочки поруч.

"Алла Пугачова і її молодша дочка Єлизавета 😍 Безумовно є схожість 🙌🏻 Згодні?", - написали автори публікації, під якою за два дні зібралося багато коментарів.

Більшість користувачів мережі вважають, що насправді Ліза зовсім не така, як її мама.

"Абсолютно нічого спільного, без образ", "Не згодна зовсім! Схожість з мамою у Крістіни а ця дівчинка зовсім не дочка пугачової", "Чому вона повинна бути схожа ?? Це не її дочка", "це не її рідні діти", "Задовбали вже з цими подібностями", "По-моєму ні , вона зовсім інша", "Реально не схожі", "З чого вони будуть схожі", "Не схожі. Хіба в цьому суть? Алла мама, дочка Ліза. Що ще потрібно. Навіть,якщо клітки були не Алли. Яке це має значення. Вони - мама і донька!", "Взагалі нічого спільного!", "У Пугачової давно обличчя перекроєно , зріняти треба з фотками в молодому віці, там де вона стоїть веснянкувата з косичками", "Не смішіть", "Треба порівнювати дитячу з дитячою Алли❗️У неї тут стільки операцій", "Але на цій фотографії у Пугачової все штучне; макіяж 💄 інше", "Немає абсолютно нічого спільного", "Так вони ж мама і дочка, звичайно, схожі💝", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Алла Пугачова покрасувалася в ефектному світлому вбранні поруч зі своїм чоловіком Максимом Галкіним.

Пара ніжно дивилася один на одного. Алла Борисівна постала на знімку в сукні з елементами рожевого і білого кольорів, а Галкін був у футболці і кофті.

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