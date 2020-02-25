Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая часто надевает красные платья и один из последних случаев не стал исключением

На днях звезда опубликовала пост в Инстаграм, где позирует в длинном красном наряде, пишет Politeka.net. Это платье было с глубоким декольте, едва не доходившим длиной до пупка. Низ одежды был сделан из легкой ткани, из-за чего во время движения он будто летал.

Завершали образ Осадчей белые перчатки и красная шляпка, а также другие украшения. Она игриво хватала платья и кружилась перед фотографом.

"Украинский бал в Вене - уже в 23.30! Сегодня в эфире будут танцы-та-та-танцы 🇺🇦🇦🇹", - подписала фото красотка.

За день пост собрал более 8000 тысяч лайков и много комментариев.

"Фон слева сильно портит", "Кому на Украiнi жити добре " переименуйте. Потому что не про высшее общество и богему, а про нуворишей.", "Богемы нет здесь и близко противно смотреть когда страна нищая 😈😈😈😈", "Просто😍😍😍😍😍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏Вау)))", "Красиво жить не запретишь", "Шикарный образ", "Катюша,вы красавица!Всегда люблю на вас смотреть и слушать.С уважением", "Это невероятно красиво 😍👏👍❤️", "Красота", "Похожа на главную героиню Ван Хельсинга👍", "Катерина, вы великолепны. С удовольствием ждём эфир", "Катюша выглядите роскошно", "Вау", "Очень интересное место, хорошая у Вас работа, люблю ее за все те платья 💗", "Посмотрим как вы там по-баловались", "Классные такие", "А как же война как же надо страну защищать двойные стпн", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая предстала в красном платье с глубоким декольте.

Наряд выделил тонкую талию Осадчей и ее бедра. Украинская знаменитость позировала туфлях-лодочках. Завершила образ - красная шляпка.

Макияж с акцентом на глаза идеально подошел образу улыбчивой красотки.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая предстала в топе золотого цвета. Наряд обтянул ее грудь. Необычным крой топа был тем, что концы ткани, украшающей его, спускались до щиколотки Екатерины.

Черные кроткие брюки держались на талии звезды, подчеркнув ее стройность.

Напомним, Осадчая без макияжа поразила видом на борту самолета

А еще Politeka писала, что ненакрашенная Осадчая удивила пилотов самолета, от звезды такого не ожидали

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