Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, финалистка "Танцев со звездами", показала новое фото с отдыха

На фото Анна позирует в прозрачном купальнике. Ризатдинова в этот раз решила остаться с распущенными волосами. На фоне можно увидеть небо и море. Гимнастка решила отправиться в Израиль. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более двух тысяч лайков снимку и написали несколько комментариев:

"Красотка", "Круто, я живу в Израиле. А в каком вы городе сейчас?", "Русалка на фоне моря".

Ранее мы сообщали, что Анна Ризатдинова обладает отличной спортивной подготовкий и не устает хвастаться своими умениями.

Так, на одном из последних фото знаменитость позировала в спортивном костюме, состоящем из облегающего топа и лосин. Костюм эффектно подчеркнул идеальные формы звезды: ее упругий пресс, тонкую талию и подкаченные ножки. Просто зависть пробирает.

Анна встала в интересную позу, изогнувшись стоя на одной ноге и опираясь на руки. Вторую ногу красотка вытянула вверх и получился воздушный шпагат - вид очень красивый.

Сообщалось, что Анна Ризатдинова похвасталась растяжкой. Знаменитость продемонстрировала вертикальный шпагат под 180 градусов, при этом она стояла на одной ноге и руках, прогнувшись в мостике.

Звезда прогнулась в неестественном угле, заставив задуматься о человеческих возможностях.

На фото она позирует в красивой светлой студии, одета в спортивный костюм из лосин и топа, а также босиком. Эластичная ткань только подчеркнула стройную фигуру знаменитости и ее упругие части тела.

В комментариях поклонники гимнастки оставили много комплиментов.

«Смотрится эффектно», «Красотка», «Анечка за вашими линиями можно смотреть, любоваться постоянно 😍😍😍😍 Реально после родов все заново надо было начинать ( шпагат и так далее 😯😯😯) вот это да...», «Вау», «Прекрасная», «Класс», – написали в сети пользователи.

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