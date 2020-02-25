Многие дети идут по стопам своих родителей, добиваясь успеха в похожих сферах. Так и дети знаменитостей часто стремятся стать такими же известными, как и их предки

Politeka.net вспомнила самых ярких детей украинских и российских звезд, которые уже сегодня добились многого, а в будущем смогут стать даже известнее своих родителей.

Елизавета Боярская. 34-летняя дочь легендарного советского актера Михаила Боярского заявила о себе в 2006 году. Тогда она получила премию «Лучший дебют» за игру в спектакле «Король Лир».

В кино Лиза снималась с 2001 года, но заметили ее после роли в фильме «Первый после бога». Уже позже были главные роли во множестве популярных фильмов. Боярскую любит и обожает публика. Отец может гордится своей дочкой-актрисой.

Антонина Паперная – дочка украинских артистов Ольги Сумской и Евгения Паперного. Она также решила пойти по стопам известных родителей.

Девушка прославилась благодаря роли в сериале «Кухня». Сейчас Паперная замужем за российским актером Владимиром Яглычем, у них есть дочка. Паперная много снимается в кино. Правда, достичь уровня матери ей пока не удалось.

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко хоть и не стал артистом, но связал свою жизнь с музыкой – он музыкальный продюсер. Зато внучка Ротару София Евдокименко решила стать публичной личностью.

Сейчас девушка активно строит модельную карьеру, а в 2018 году выпустила первый клип под псевдонимом Sofia Eve.

Сын украинской певицы Таисии Повалий Денис неоднократно пытался покорить украинскую сцену. Он участвовал в проекте «Х-фактор», в Нацотборе на Евровидение, а также в шоу «Голос страны».

У Дениса прекрасные вокальные данные, но, судя по его истории, непростой характер. Как известно, из «Х-фактора» артиста дисквалифицировали, а из «Голоса» он ушел, поссорившись со звездной наставницей Тиной Кароль.

Напомним, что юная внучка Ротару без лифчика зажгла посреди улицы: пикантное видео взорвало сеть.

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