Онука легендарної Софії Ротару Соня Євдокименко позувала в стильному і, в певній мірі, відвертому вбранні

Модель пкрасувалася у пісочного кольору светрі, шортах, плащі й черевиках, пише Politeka.net. Молода красуня-артистка прогулялася практично в самому серці Нью-Йорка і виглядала при цьому просто приголомшливо.

Як зазвичай у випадку зі стрункою красунею на її обличчі не було видно надлишку макіяжу, укладка була простою і стильною, а наряд - трендовим. Цього разу образ Соні вийшов, на перший погляд, "буденним", але шанувальники моделі все-таки придивилися і зрозуміли, що дівчина позувала без білизни. Під її светром не було бра.

Шанувальникам і друзям моделі дуже сподобалося живеньке атмосферне відео, вони обсипали зірку мережі компліментами в коментарях:

«Яке кайфове відео 🔥»

«Здорово»

«Cool 👌✨»

«Розкішна 🔥🔥🔥❤»

«I miss you))))😘”

Раніше ми писали, що Соня Євдокименко взяла участь у зйомці на Манхеттені.

На фото Софія в стильному костюмі в гусячу лапку позує на тлі красивих будівель.

Користувачам мережі припала до смаку нова зйомка Софії. Фотографії всього за півгодини зібрали понад 500 лайків. Коментатори засипали дівчину компліментами.

Нагадаємо, внучка Ротару позувала, поклавши одну ногу на іншу і розкинувши руки. Незважаючи на те, що дівчина одягнена у дуже строгий костюм, вона виглядає привабливо.

Один з шанувальників звернув увагу на те, що Соня схожа на голлівудську зірку.

«Шерон Стоун в молодості», - написав фолловер, натякаючи на той факт, що дівчина сидить в позі, схожою на позу Стоун у фільмі «Основний інстинкт».

Раніше повідомлялося, що Соня Євдокименко постала на вулицях Нью-Йорка в ніжному та затишному вбранні.

На ній був в'язаний светр чорного кольору та спідниця з тонкої тканини блідо-рожевого відтінку. Волосся Софії розтріпав вітер, а на обличчі мінімум косметики.

Нагадаємо, внучка Ротару не соромлячись показала своє тіло в гарячій позі

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