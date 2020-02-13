62-річний лідер групи «Любе», народний артист РФ Микола Расторгуєв не зміг згадати розмір своєї пенсії

Про це стало відомо на спільній прес-конференції улюбленого співака російського президента Володимира Путіна і продюсера Ігоря Матвієнка, передає Politeka.

Присутні журналісти поцікавилися у Расторгуєва розміром його пенсії, на що той відповів:

«Одного разу наш музикант запитав, яка у мене пенсія, і коли я назвав суму, він сказав: «І як ти на це взагалі живеш?». Точних цифр я вже не скажу, не пам'ятаю. Десятки тисяч? Ну що ви... Я знаю, що в Москві є надбавка до пенсії, зокрема, народним артистам РФ, а я все ж народний. Але навіть не знаю, чи оформляв я її, отримую її чи ні».

Співак підкреслив, що не збирається жити на пенсію і планує виступати доти, поки «у кришку труни не заб'ють останній цвях».

Як відомо, Расторгуєв знаменитий не тільки своєю симпатією до Путіна, але і низкою цинічних висловлювань у бік України. Так, артист назвав українців зомбованим і злісними та звинуватив їх у змові проти РФ.

Співак прокоментував колег, які зайняли проукраїнську позицію.

«Мене просто іноді дратує... Начебто наша позиція настільки ясна... Чому у них бракує мізків це зрозуміти? Вони що, тупі чи що? Мені справді важко зрозуміти, тому що в Україні – там зомбоване якесь суспільство», – заявив він.

Крім того Микола Расторгуєв звинуватив уряд України у брехні і перекручуванні історії, заявивши, що на цьому виховують кожне покоління українців. Він вважає, що вже неможливо відновити колишні відносини між двома країнами.

Нагадаємо, улюблений співак Путіна поплатився за вседозволеність.

Як повідомляла Politeka, Расторгуєв розповів, як в Україні "обманюють" людей.

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