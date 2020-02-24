Известная украинская певица Оля Полякова показала домашний образ в Инстаграм

На кадрах Полякова позирует в банном халате. На певице больше ничего не видно. Она рассказала на кадрах, что ее покинул косметолог, поэтому пришлось самой заняться своим лицом. Результат можно увидеть на кадрах. На фоне можно увидеть стену и полку с полотенцами и другими предметами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить кадр или написать под ним комментарий. Все из-за того, что Полякова опубликовала его в сторис Инстаграма.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Оля Полякова обескуражила изменениями во внешности, "пририсовав" себе то, чем ее не наделила природа.

Красотка поделилась кадрами в "сториз" в Инстаграм, на которых показала лицо крупным планом. Артистка частенько балуется различными фильтрами в соцсети: то бабочки "пририсует", то шапку Санты и прочее. На этот раз Полякова решила попробовать нечто новенькое. Артистка добавила на свои щечки и носик милые веснушки. Оля даже сама удивилась, что выглядит "прикольно".

Артистка предстала в серой джинсовой куртке, с выпрямленными локонами, которые уложила на одно плечо, и минимумом косметики.

Сообщалось, что известная украинская певица Оля Полякова поразила фанатов естественной красотой, которую сняла на камеру.

Так, звезда позирует на камеру без макияжа после новой косметологической процедуры, на которую пошла перед тем, как сняться в кино. На кадрах видно, что Полякова без макияжа, из-за чего кажется, что ей чуть ли не 18 лет.

На кадрах исполнительница позирует в серой кофте и желтой курточке. Однако, поскольку кадры были опубликованы в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

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