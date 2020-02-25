Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая является звездой танцевального проекта «Танцы со звездами», засветила лишнее во время отдыха за границей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«25 км к востоку от Иерусалима и в 84 километрах от Тель-Авива у подножья лежит собрание вод, не имеющее подобного себе нигде на свете. Уровень его поверхности на 400 м ниже уровня мирового океана, а концентрация солей в нем в десять раз превышает обычную морскую. Впадина Мертвого моря - самое низкое место на земле, оно содержит больше минералов, чем любой другой естественный водоем. Не только его вода уникальна, уникально все вокруг: толстый слой атмосферы задерживает значительный процент опасного ультрафиолетового излучения, воздух содержит больше живительного кислорода и успокаивающего человеческий организм брома, чем в любом другом месте на земном шаре», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что помимо истории о мертвом море, Ризатдинова показала, как измазалась там лечебной грязью, что спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

«идеальный вид», «Черный лебедь расправил крылья», «так выглядит наслаждение», «фигура невероятная», «огонь!», «Просоленное тело дольше сберегается», - пишут они.

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