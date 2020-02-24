Известная украинская модель Алла Костромичева, ведущая "Топ-модель по-украински", показала фото с отдыха

На снимке Алла позирует в блузке и леопардовых шортиках. Она присела на корточки закрыла глаза и смеялась. Костромичева в этот раз решила не собирать волосы в ховст. Рядом с ней можно увидеть черно-белого пингвина. На фоне виден писек и камни. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Отлично поболтали", - написала Алла под фото.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"В Африке есть живые пингвинчики??? Моя мечта - обнять пингвина", "Ой класс какая шикарная фотография", "Вес и рост сколько скажите пожалуйста", "Ты крутая на всех фото", "Вау, очень красиво", "Такие красивые", "Очень красивые", "Боже, какие они милые) А люди не понимают этого, и уничтожают всё вокруг", "Какая осанка у пингвинчика -просто модель!!!".

Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Алла Костромичева удивила откровенными фото

На снимках Алла позирует совсем без одежды в ванной. Вокруг нее очень много пены, поэтому пикантных мест не увидеть. На первом кадре Костромичева показала себя крупным планом, а на втором уже более общим. Можно рассмотреть просторную ванную, коврик с сердечком, полотенца, растительность и другие элементы интерьера.

Сообщалось, что знаменитая украинская модель Алла Костромичева поделилась целой серией откровенных фото, предложив поклонникам выбрать лучшее.

Ведущая шоу «Топ-модель по-украински» решила принять участие в набирающем обороты флешмобе, в котором мировые знаменитости переделывают популярный мем с добавлением своих фотографий. Звезды публикуют коллаж из четырех фото, которые должны изображать их аватарки в разных соцсетях.

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