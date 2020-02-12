Известная украинская певица Гайтана поделилась новым домашним фото
На фото Гайтана позирует в белом откровенном топе и черным низом, что именно надето, неизвестно, так как фото сделано по пояс. Певица показала себя с распущенными волосами и стояла, скорее всего, за каким-то тренажером, подняв большой палец вверх. На фоне можно увидеть окно с комнатными цветами, часть занавески и батарею. Предположительно, исполнительница показала себя в домашней обстановке. Об этом пишет Politeka.
Фанаты не смогли написать комментарии или оценить фото. Все из-за того, что кадр Гайтана разместила в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.
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Ранее мы сообщали, что певица Гайтана показала себя крупным планом на новом снимке в Инстаграм.
На фото Гайтана позирует в синем пиджаке и с кудрявыми светлыми волосами. Фото было сделано крупным планом, поэтому певицу можно увидеть по грудь. Можно заметить, что скорее всего артистка без белья. Легко оценить на фото красоту исполнительницы, ведь лицо очень хорошо видно.
"Меня в интервью попросили продолжить фразу: «Я никогда не...». Я ответила быстро, что никогда не пойду в политику!!! Я бы очень много грустила, так как не люблю ругаться. И там слишком большая доза негатива. А как бы вы продолжили фразу: «Я никогда не...»", - написала под фото Гайтана.
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А еще Politeka писала, что Гайтана засветила аппетитные формы в черном мини-топе
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