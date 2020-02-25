37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика Александра Реввы (известного как Артур Пирожков) восхитила сеть роскошным телом

Как передает Politeka.net, девушка выложила свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котороых предстала в откровенном наряде: нижнем белье черного цвета и кофточке-сетке серебристого оттенка. Идаельные формы Анжелики могут довести до безумия кого угодно. Жена артиста без тени смущения посветила сочным бюстом, плоским животиком и завидными бедрами на камеру.

Ради знойных кадров Анжелика распустила волосы и выбрала нежный макияж с ярко выделенными глазами. Ее манящий взгляд, слегка растрепанный вид и шикарная фигура довели поклонников до экстаза. За считанные часы фото собрали более 6 000 "лайков", а множество восторженных комментариев под постом говорят о том, что она не на шутку разгорячила фанатов.

"Летим, летим со мной, на край Вселенной берег мой.. Летим, летим со мной, на край Вселенной.. #ЛетимСоМной #ГимнЛюбви от @arthurpirozhkov", - подписала снимки звездная жена.

"Нежное Александрино ЧУДО👸"

"Анжелика, извините если вдруг вас это обидет, но вы здесь чем то схожи с Юлией Началовой.Уверена это из за того что вы необыкновенно красивая и Юлечка (была) "

"Королева красоты 👸 💞"

"Ангелина, Вам тоже нужно петь!💕"

"Как же мужу повезло с такой красавицей 😍😍😍подходящая пара 😍"

"Анжелика я твоя фанатка 😂 как можно быть такой неземной😍"

"Анжелика , Вы -ангел ❤️ добрейшей души человек! Ваш образ можно сравнить с чарующим цветком лотоса, вы так же прекрасна, красивы и нежны.😍"

Ранее мы сообщали, жена Пирожкова ошеломила фолловеров, когда на черно-белом фото предстала в блузе с вышивкой, главной изюминкой которой стало сумасшедшее декольте, способное заставить прозреть даже слепого, и джинсах с высокой талией, выгодно подчеркнувших ее бедра и плоский животик.

Напомним, жена Артура Пирожкова без нижнего белья покрутилась перед камерой: "Давно не видел такой мощной..."

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