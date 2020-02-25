Украинская певица и звезда 9 сезона вокального проекта "Голос країни" Катерина Бегу заинтриговала откровенным посланием

Отметим, появление яркой одесситки Катерины Бегу на слепых прослушиваниях 9 сезона "Голоса країни" поразило публику. Участницу тогда представили как девушку из прошлого Дана Балана. А после совместного выступления на сцене проекта интерес к ее персоне только возрос.

И вот на фоне недавних событий в ее соцсети появился весьма интресный пост. Так, пока в Сети стали распространяться слухи о завершении экранного романа между Тиной Кароль и Даном Баланом, который певица лично опровергла в своем Инстаграм-аккаунте, Катерина Бегу сделала интригующую подпись под новым фото.

"Обнимать не прикасаясь. Обнимать когда ему необходимо, а не когда тебе надо", - написала певица.

Фото, которое оно добавила, лишь подогрело интерес к ее персоне. На снимке девушка позирует в платье с глубоким декольте, нежными локонами, красной помадой и маникюром. Все это делает ее очень похожей на Тину Кароль, можно сказать "конкурентку" Катерины Бегу.

Теперь пользователям остается лишь догадываться, что имела в виду звезда "Голоса".

Напомним, ранее СМИ писали, что исполнитель закрутил роман с 20-летней студенткой из Харькова Анастасией Соломахой.

Девушка является студенткой факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Анастасия увлекается танцами, а в прошлом году стала «Мисс университета».

Девушка активно ведет страницу в Instagram.

В соцсетях Анастасия открыто общается со своими подписчиками. На вопрос «Ты была на съемках Голоса. Что на самом деле происходит между Даном и Тиной?» она ответила: «Роман, написанный рукой гения». Таким образом она намекнула, что «любовный огонек» между тренерами шоу является не более чем задумкой продюссеров.

Напомним, Дан Балан заинтриговал посланием после "разоблачения" его молодой любовницы: «Как там Тина?».

Как сообщала Politeka, Дан Балан удивил предупреждением о «Голос країни» и покорил дерзким образом.

Также Politeka писала, что выяснилось, кем оказалась возлюбленная Дана Балана, фото из Рады: Кароль кусает локти от зависти.