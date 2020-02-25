Российский шоумен Дмитрий Шепелев, муж певицы Жанны Фриске, умершей из-за рака пять лет назад, задумывается о жизни с новой пассией в солнечной Италии

Вот уже несколько лет Шепелева связывают романтические отношения с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. После недавнего ухода шоумена с программы "На самом деле" в его окружении стали поговаривать о переезде звезды в Италию - при чем компанию ему составит новая пассия. Свидетельством этому может служить то, что недавно пара побывала в Милане.

Шепелева настолько впечатлила эта страна, что он заявил: "Хочу жить вот здесь!", конечно, совершенно безответственно. Но, простите, это первое, что приходит мне в голову, когда под ногами чистый асфальт, распускаются цветы в феврале, и мужчины вокруг, знающие толк в галстуках и пальто".

Некоторые сомневаются в том, что артист все-таки покинет родину, однако, уверены в том, что именно в Италии он хотел бы сыграть свадьбу. Появилась информация, что Шепелев хочет надеть кольцо на палец Тулуповой в Тоскане. А еще популярный телеведущий якобы присматривается к особняку недалеко от пляжа, где мог бы бывать наездами.

Ранее мы сообщали, Шепелев рассказал в своем Инстаграм, как так получилось, что он в 2018-м году начал встречаться с Тулуповой. Оказалось, что их познакомили дети, которые посещали один садик. Напомним, после смерти Жанны Дмитрий воспитывает их общего сына - шестилетнего Платона.

Отметим, в Италии, где якобы собирается сыграть свадьбу Шепелев, произошла вспышка смертельного коронавируса. На севере страны объявилили чрезвычайное положение: десять муниципалитетов изолированы, закрыты школы, полки магазинов пустуют. По состоянию на 24 февраля, коронавирус убил уже седьмого жителя Италии.

Напомним, день рождения сына Шепелева мог закончиться трагедией.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске Шепелев отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.