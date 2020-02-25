Скандал с выходом принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи набирает обороты
В частности появились подробности истории с запретом паре использовать слово Royal (королевский) во всех своих проектах.
В ответ на что, Меган и Гарри пожаловались, что с ними обращаются не так, как с прочими родственниками королевы Елизаветы II.
Также они заявили, что слово «королевский» не принадлежит ни королеве, ни парламенту, однако согласились, что не будут использовать его.
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«Хотя Монархия или Кабинет министров не обладают какой-либо юрисдикцией в отношении использования слова «королевский» за рубежом, герцог и герцогиня Сассекские не намерены использовать «Sussex Royal» или какую-либо итерацию этого слова нигде в мире после 31 марта», - написали они на своей официальной странице в соцсети.
Дерзкий выпад пары не остался незамеченным, и многих британских поданных удивило такое поведение. Они считают, что королева многим пожертвовала из любви к внуку и пошла на компромиссы для того, чтобы не накалять ситуацию. По слухам, поведение Меган ее очень злит.
«Это было только их решение, а семья старается пойти на всё, чтобы облегчить им жизнь. Разумеется, требуются жертвы с обеих сторон, но герцогам Сассекским стоит быть более благодарным королеве», — цитирует Daily Mail слова источника из дворца.
Также сообщалось, что ее Величество дала своеобразный испытательный срок в год, чтобы посмотреть, как выполняются условия их договоренности. После этого королевская семья еще раз соберется на совещание, а через год королевская семья заново обсудит детали сделки, связанные с работой герцога и герцогини.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл устали молчать и выдали всю правду о королеве: "Вынуждает...".
Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл после побега кардинально поменяли планы.
Также Politeka писала, что королева Елизавета устроила новую подлость Меган Маркл и принцу Гарри: "никак не угомонится".