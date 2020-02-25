Скандал с выходом принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи набирает обороты

В частности появились подробности истории с запретом паре использовать слово Royal (королевский) во всех своих проектах.

В ответ на что, Меган и Гарри пожаловались, что с ними обращаются не так, как с прочими родственниками королевы Елизаветы II.

Также они заявили, что слово «королевский» не принадлежит ни королеве, ни парламенту, однако согласились, что не будут использовать его.

«Хотя Монархия или Кабинет министров не обладают какой-либо юрисдикцией в отношении использования слова «королевский» за рубежом, герцог и герцогиня Сассекские не намерены использовать «Sussex Royal» или какую-либо итерацию этого слова нигде в мире после 31 марта», - написали они на своей официальной странице в соцсети.

Дерзкий выпад пары не остался незамеченным, и многих британских поданных удивило такое поведение. Они считают, что королева многим пожертвовала из любви к внуку и пошла на компромиссы для того, чтобы не накалять ситуацию. По слухам, поведение Меган ее очень злит.

«Это было только их решение, а семья старается пойти на всё, чтобы облегчить им жизнь. Разумеется, требуются жертвы с обеих сторон, но герцогам Сассекским стоит быть более благодарным королеве», — цитирует Daily Mail слова источника из дворца.

Также сообщалось, что ее Величество дала своеобразный испытательный срок в год, чтобы посмотреть, как выполняются условия их договоренности. После этого королевская семья еще раз соберется на совещание, а через год королевская семья заново обсудит детали сделки, связанные с работой герцога и герцогини.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл устали молчать и выдали всю правду о королеве: "Вынуждает...".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл после побега кардинально поменяли планы.

Также Politeka писала, что королева Елизавета устроила новую подлость Меган Маркл и принцу Гарри: "никак не угомонится".