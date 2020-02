Елизавета II заявила о новом ограничении для принца Гарри и Меган Маркл после ухода из королевской семьи

После отречения от обязанностей старших членов королевской семьи им придется отказаться от титула и выплатить внушительную сумму, потраченную на реставрацию их особняка во Фрогморе. Но, как оказалось это еще не все условия главы британской монархии.

Источники Daily Mail сообщили, что королева запретила Меган и Гарри использовать имя «герцогов Сассекских», а также они должны будут отказаться от слова Royal (королевский) во всех своих проектах.

Отмечается, что это решение было принято после нескольких совещаний с чиновниками.

Важно добавить, что большая часть бизнес-планов принца Гарри и его супруги включала в себя эти приписки. Так, недавно они потратили десятки тысяч фунтов стерлингов на новый сайт Sussex Royal, а в их Инстаграме (@sussexroyal) чуть больше 11 миллионов фолловеров.

Меган и Гарри пытались зарегистрировать Sussex Royal как товарный знак, включающий в себя одежду, канцелярские товары, книги и многое другое. А еще они почти успели создать благотворительную организацию Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex.

Напомним ранее, Гарри и Меган уволили 15 сотрудников и закрыли офис Букингемском дворце. Это верный признак того, что пара и их сын Арчи вряд ли когда-либо вернутся в Великобританию, чтобы жить. Хоть ранее они заявляли, что будут жить на два дома - Англию и Северную Америку. Теперь же, скорее всего, они будут приезжать в Англию только, чтобы погостить у родственников

Как сообщалось, друг семьи рассказал, как обстоят дела у знаменитой пары после побега со дворца.

По его словам, Меган и Гарри после отказа от полномочий избавились от стресса. Кроме того, принц Гарри уходом из семьи доказал, на что способен ради жены, поэтому их чувства усилились.

"Они одурманены и очень милы друг с другом", - сказал источник.

Также пара круглосуточно проводит время со своим сыном Арчи.

