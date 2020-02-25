Российский юморист и певец Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, воспитывает с женой Анжеликой двух дочерей 12 и 6 лет

Как передает Politeka.net, и Александр, и его супруга часто делятся снимками и видео с девочками в своих микроблогах в Инстаграм. Так, недавно Пирожков похвастался старшей Алисой, вместе с которой они приняли участие в озвучке нового мультфильма, показ которого вот-вот стартует в российских кинотеатрах.

"Друзья!!! С 27-го февраля во всех кинотеатрах страны стартует добрый и смешной приключенческий мультфильм «Пушистые мошенники». Мы с @alisarevva озвучили несколько забавных героев мультика..", - подписал кадр гордый отец.

На фото они вместе с дочерью позируют на фоне постера мультика. Артист в узких темно-серых джинсах, сером гольфе и кожаной "косухе", а его малышка в синих джинсах и черном пиджаке.

"👍 зацепили меня"; "Семейный подряд👍молодцы. Ну доча вся в папу😁обязательно посмотрим❤️"; "Очень стильно одевается"; "Благодарим Александра и Алису за плодотворную работу над мультиком 🌸", - пишут в комментариях.

Тем временем Анжелика поделилась в Инстаграм фото, на котором предстали ее муж и младшая дочка Амели. Отец сидит на диване, а девочка стоит впереди него и оба, прищурившись, смотрят в камеру, по-актерски кривляясь и жестикулируя указательными пальцами.

"От осинки не родятся апельсинки.. 🍊🍊", - подписано забавное фото.

Комментирующие расхвалили семейку, а одна из внимательных поклонниц разглядела в девочке - "родство" с итальянской актрисой Орнеллой Мутти.

"Похожа на папу"

"Она точно папу "сделает" 👍🔥"

"Вот я заметила , как только у меня в ленте новое фото Амели , утро и вправду доброе ♥️😘💋🌺. Обожаю эту малышку... 😂"

"Ох какая прикольная ❤️ семья дружная и весёлая 😂"

"Такое ощущение,что ее мама Орнела Мутти, не в обиду вам Анжелика,но эти глаза.....просто бомба🔥😘"

"Я даже не знаю кто кого пародирует😂"

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