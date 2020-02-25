Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

По завершению отдыха на Мальдивах звезда сразу же сообщила о продолжении работы над своими проектами и сразу же принялась пополнять Инстаграм новыми фото. В этот раз Регина показала серию роликов, сделанных перед съемками ее проекта.

Регина позировала в кожаных бриджах и желтой блузке довольно теплого оттенка. При этом сама звезда выглядела уставшей и изнеможённой. Пикантности придает кадру то, что звезла улеглась на спинку мягкого дивана и спокойно листала что-то в телефоне. При этом фигура звезды выглядит гораздо худее, чем на фото в ее профиле Инстаграм.

Поскольку кадры были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.

Ранее же Регина показала зимний кадр, напомнив о компании, с которой сотрудничает.

«Мне кажется, зима — это совершенно волшебное семейное время, и я всегда обожала его, что в детстве, что сейчас. Жду не дождусь, когда можно будет всей семьей кататься на ватрушках весь день, а вечером укутаться в плед с чашкой чая и смотреть кино 💜

А вы наслаждаетесь зимой? Есть идея, как сделать её ещё лучше — потому что, хоть зима скоро закончится, вы все еще можете выиграть нежные зимние подарки вместе с Milka превращает снежное в нежное!», – написала Тодоренко.

Вот что отвечают под новым постом пользователи:

«Как то странно вы зиму любите. Все время на морях. Это конечно хорошо,но вот на горке мы вас в этом году не видели», «Да, особенно если зимой на Мальдивах )», «Регина,у вас и так ошеломительные заработки (по версии Forbes), «Именно поэтому всю зиму сижу на Бали😆😆😆», «Я один не понимаю где Регина живет? В Москве, Киеве или заграницей?».

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак