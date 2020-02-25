Композитор и певец Артем Иванов, который пишет песни для многих знаменитостей, в том числе и для Светланы Лободы, поделился интересными подробностями

Экс-участник «Фабрики звезд» признается, что создание песен стало для него довольно выгодной профессией. Когда его произведения стали попадать на верхние строчки хит-парадов, артисты стали выстраиваться в очередь.

«Очень сильно варьируются цены в зависимости от задач. Сколько займет времени аранжировка, насколько вероятна возможность попадания с этим артистом в топы и т.д. Не существует стандартного ценника, как в магазине, но в среднем — от 200 тысяч до двух миллионов за один музыкальный проект», — рассказал композитор.

Кроме Лободы, Артему он уже успел посотрудничать с такими исполнителями как Лолита, T-Killah, также он писал песни и для группы «НеАнгелы». А однажды Иванову довелось сделать аранжировку и для Аллы Пугачевой.

«Для одного из детских проектов, которые Алла Борисовна ведет, ей была необходима аранжировка. Денег, разумеется, с Примадонны и ее команды взять мы не могли — сделали в качестве подарка», — рассказал музыкант.

Помимо создания песен для других, Иванов занимается и собственными проектами. Несколько лет он является солистом коллектива «Инь-Ян», где поет вместе с бывшей супругой Татьяной Богачевой, а также Артем выступает сольно под псевдонимом ISAAC.

Напомним, что творческий путь Иванова начался с седьмого сезона «Фабрики звезд», где он стал подопечным Константина Меладзе.

Как сообщалось, Светлана Лобода анонсировала выход клипа, который состоится уже 25 февраля. Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев, который также недавно работал с Ани Лорак. Похоже, клипы двух украинских певиц, проживающих в РФ, выйдут на перебой друг другу.

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